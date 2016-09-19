〈南部〉不堪雙颱凌虐 太麻里釋迦農棄耕打零工

2016-09-19

〔記者王秀亭／太麻里報導〕台東縣太麻里釋迦在尼伯特風災重創，好不容易恢復一點元氣，又遭莫蘭蒂強風、馬勒卡焚風，剛結的冬果外皮超過八成變黑，另外，太麻里溪南岸近堤防的釋迦園，更被河川疏濬堆積的砂石打得樹葉全無，枝幹遍體麟傷，農民望田興嘆，甚至已有青年農民選擇棄耕，先打零工度生計。

太麻里青農李俊儀昨天一早趕到釋迦園裡查看果樹「傷勢」，直說莫蘭蒂風勢不強，仍將正值脆弱期的小果外觀磨損，緊接而來的馬勒卡，又在台東地區刮了一天的焚風，讓受傷的小果表皮馬上變黑、變皺，平均八成以上的釋迦果受到影響，即使順利收成，也因賣相不佳，只能賤售，而吐露新芽、結花苞的釋迦樹，原本再過兩、三天就要受粉，強風打落花苞，根本無粉可授，錯過這次，就要等明年的夏果了。

果園在太麻里溪北岸的釋迦農施保朗無奈地說，太麻里釋迦一期果全被尼伯特打掉，已有返鄉青農不勘損失，家中還有老小要顧，寧願選擇棄耕，每天打零工領現金度難關，其他農友面對接二連三的風災農損，只怕棄耕人數會增加，「或許是老天要釋迦農休息一下吧！」

而在太麻里溪南岸的釋迦農王寶信則是面對一片光禿的釋迦園，王寶信說，北岸頂多新芽、花苞被吹落，樹葉破損，南岸距離堤防五十公尺以內的釋迦樹連枝幹都受傷，就像子彈打過一樣，無一倖免，果園地上滿是被強風吹落的石頭，種釋迦二十多年第一次遇到，推究原因，與堆疊堤防邊，超過堤防一公尺高的疏濬砂石有關，只怕釋迦損失更多。