〈南部〉全面復水跳票 小琉球仍數百戶停水
2016-09-19
屏縣議員批水公司唬弄鄉民
〔記者陳彥廷、羅欣貞／屏東報導〕今天就要上班上課了，但離島琉球鄉還有數百戶停水，居民被迫取寺廟井水應急，叫苦連天，希望政府儘快解決偏鄉災民不便。
水公司前天表示琉球鄉已全面復水，實際上在天福、南福、漁福及大福等村仍有多達數百戶停水，鄉長陳隆進表示，目前只有白沙區域有穩定供水，其他區域已斷斷續續停水至少五天。
屏東縣議員洪慈綪怒批水公司唬弄鄉民，受災鄉民期待復水，但至今仍數百戶停水，水公司說法一天十幾套，就是查不出何處斷水，說已復水，但鄉民打開水龍頭卻不見一滴水，分明說謊。
洪姓居民則無奈表示，這幾天停水，還好華山代天宮廟旁百年古井未被颱風摧毀，村民就是使用井水救急，但還是相當不便。
水公司表示今中午可望供水
台灣自來水公司表示，琉球鄉天福、南福及大福村確實仍處於斷水狀態，可能是水壓太低或是抽水機故障，今天中午可望復水。
縣長潘孟安昨天召集縣府團隊，檢視災後復原狀況及進度，電力部分，至昨天仍有上千戶停電，多集中恆春半島，潘孟安表示，縣府工務處將和台電密切聯繫，盼台電儘快全面復電。
台電屏東區處長陳銘樹表示，莫蘭蒂造成屏縣四百七十四支電桿倒斷，三十八餘萬戶停電，災情歷來最嚴重，深感民眾已有數日無電可用之苦，台電動員約六百五十人力加速搶修，將趕在今天前全部恢復供電。
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