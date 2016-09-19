〈台北都會〉北市議會今開議 報告書「落落長」挨批沒料

2016-09-19

〔記者謝佳君／台北報導〕市議會今天開議，市長柯文哲將於明、後天赴議會進行市政施政報告，而藍綠議員幾乎都將大巨蛋、房屋稅及重陽禮金，作為攻防重點；民進黨議員許淑華更直言，兩百多頁報告書是史上最長，但洋洋灑灑卻像是各局處工作報告、政令宣導，看不見施政大方向，通篇看來空泛、了無新意，針對許多民怨根本沒有具體說明和解決。

許淑華直指，大巨蛋「腳本」不斷變動，施政報告書卻不是最新內容，還有民生最關心的房屋稅可能又要調高課徵稅率，凸顯市府推動蓋公宅、同時卻又打房，傳聞已有房東打算調漲房租，倒楣的又是小市民，市場也更低迷。

還有像是市府將津貼性質的重陽禮金與中央年金改革混為一談，不見市府擔當，卻將中央政府拖下水。許淑華也質疑，柯任內恐沒有一件BOT可標出去，因為建商看不到信賴保護原則，包括雙子星、舊議會等一再流標，且施政報告也未見產業發展正向政策，均令人擔憂。

另外，多項去年爭議的問題至今也未解決，包括幼兒園增班、擴充公宅遇到的瓶頸與解決SOP、世大運場館延宕，如世大運在新竹的足球場場館工程流標，至今尚無替代方案或配套措施，甚至報告書上宣稱都更成效好，實際上許多繁瑣程序並未簡化，許淑華直批報告書根本在「膨風」。

民進黨議員何志偉則認為，社子島的發展仍是重點議題，柯市長任內勢必要達到一個里程碑；還有像是世界設計之都、公共藝術等城市文化美學，都應被凸顯。不過他也肯定柯在公宅及捷運有針對年輕族群的政策。

而國民黨議員王鴻薇同樣將攻防重點聚焦大巨蛋、房屋稅、重陽禮金、南港機廠聯開案及世大運等，直指大巨蛋原地打轉如「鬼打牆」，市民最不能容忍；市府也承諾議會休會期間完成世大運工程發包，如今卻進度落後，明年世大運能否辦得好教人擔憂。