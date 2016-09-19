〈台北都會〉娜魯灣文化節 議員批燒錢沒績效

2016-09-19

〔記者郭逸／台北報導〕市長柯文哲強調「企業化管理」，局處在施政計畫中設定文化活動預估參與人次，做為「關鍵績效指標（KPI）」；但原民會編列四百八十萬元預算舉辦活動，竟只預估三千人次參加，平均一人得花費一千六百元，民進黨市議員許淑華痛批「燒錢沒成效」，原民會拿稀少人次搪塞，完全不懂何謂KPI。

原民會：會加碼辦紀念日

原民會說明，文化活動編列預算四百八十萬元，主要活動為「娜魯灣文化節」，規劃音樂會、記者會和運動會，因採報名制且音樂會有席次，參加人次較易統計，另會舉辦「原住民紀念日」，參加民眾流動，較難預估數量，施政計畫中才會只預估文化節約三千人次。

許淑華說，市府局處以稀少人次搪塞柯市府，恐致市政流於形式。

身為原住民的國民黨市議員李傅中武則說，許多原住民在台北沒有原鄉，原民會編列預算舉辦活動，其實立意良善，可凝聚原民的向心力，但市府也要顧及原住民的就業市場，提升競爭力。