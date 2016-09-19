〈台北都會〉北市府備公費流感疫苗72萬劑 下月開打
〔記者謝佳君／台北報導〕台灣每年流感約自十一月秋天時開始升溫，並於冬季十二月至隔年二月進入高峰。衛生局表示，公費流感疫苗將於十月開打，北市流感疫苗購置量從去年卅一萬劑增至今年的七十二萬餘劑，提醒符合公費疫苗接種者，可至北市合約醫療院所或聯醫施打。
台北市立聯醫和平婦幼院區小兒科醫師吳宗儒指出，流感和一般感冒相比，發燒、頭痛、倦怠、肌肉痠痛等症狀都更為劇烈，而且易引發肺炎、中耳炎、腦炎、心肌炎等併發症，病程較長，嚴重甚至可能導致死亡。
流感好發於六十五歲以上老人、幼童、孕婦、肥胖者、慢性病患、居住安養機構者、長期服用阿斯匹林治療者，以及醫事、禽畜業、相關防疫人員等。衛生局表示，接種流感疫苗，對健康的成人有七至九成保護效果；老年人罹患流感，則可減少五至六成的嚴重性及併發症，並減少八成的死亡率。
26局處所臨櫃人員 可免費施打
今年衛福部疾管署也擴大流感疫苗接種對象，含五十歲以上成人、機構對象、高風險慢性病患、BMI超過卅者、滿六個月以上至國小入學前幼兒、國小、國中、高中職、五專一至三年級學生、孕婦及產後六個月內婦女、罕病及重大傷病患者、醫事及衛生等防疫相關人員、禽畜養殖及動物防疫人員等。另外，北市也加碼，市府廿六局處所第一線櫃檯及服務人員，也可施打公費疫苗。
不過醫師也提醒，對蛋白成分過敏或注射曾發生不良反應者、有急性狀況或身體不佳者，不適合接種流感疫苗；六個月以下寶寶對流感疫苗反應也不佳，不建議施打。另有少數人接種疫苗後會出現副作用，如局部痠痛或輕微發燒，但通常注射後一至兩天內會自然恢復。
除了施打疫苗，吳宗儒也建議平常應戴口罩、勤洗手、咳嗽時避免飛沫產生；另外，捷運把手、手扶梯扶手等間接接觸也會傳染流感，出入公共場所要注意手部衛生，避免觸摸口眼鼻，或可自備酒精乾洗手，因應不時之需。
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