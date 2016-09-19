〈台北都會〉《小檔案》抗硫工法
2016-09-19
硫磺溫泉地帶的建築為加固強度與耐力，會在建材選用與施作工法上特別因應溫泉硫磺氣中硫酸鹽侵蝕的挑戰。除了避免使用容易被硫化的金屬外，建材也會盡量選用抗蝕的天然石材，其中，最重要的就是把建材固定、加固的「抗硫（酸鹽）水泥」。
抗硫水泥按其抗蝕強度分為中強度與高強度兩種，將傳統的水泥加入適量石膏，磨細製成具有抵抗硫酸根離子侵蝕的水硬性膠凝材料，甚至也可搭配玻璃纖維強化塑膠（FRP）使用，讓建築在主結構上抗侵蝕的能力更強大。
陽明山硫磺谷地區附近地質含有豐富硫礦，當雨水滲進地下，被地下熱源加熱成為蒸氣沿著岩石裂縫上升，噴出地表後即形成帶有硫酸鹽的硫磺氣，對附近的建築材料、金屬與電器產品都會產生嚴重的侵蝕作用，因此在建築工法上都要特別因應、增加耐久年限。（資料來源：建築業者，整理：記者張凱翔）
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