〈台北都會〉《風水專家看法》塔位遭硫磺氣入侵 子孫有凶災

2016-09-19

〔記者張凱翔／台北報導〕北市立臻愛樓納骨塔才用四年多，就因施工品質不佳導致外牆石材剝落，除了要花費一筆公帑修繕之外，如果祖先塔位遭硫磺、水氣侵擾，可能會影響塔位居住者後代子孫的運勢，漏水入侵會帶來穢氣招小人纏身，硫磺飛毒則常主凶災。

風水專家蔡上機老師分析，因為納骨塔外牆剝落造成家人塔位遭漏水侵蝕，會帶來不潔與穢氣，塔主子孫不但容易生病且會小人纏身，為不必要的事情背黑鍋。陽明山第一公墓離「硫磺谷」很近，硫磺的熱氣會帶著硫磺毒四處飛散，塔位若遭入侵，塔主子孫將常有凶災。

殯葬處指 塔位未遭侵蝕

不過蔡上機老師指出，要塔位本身直接遭水氣、硫磺入侵才會有影響，若只是建築外觀不耐天候侵蝕的話，頂多只會影響建物美觀。對此，殯葬處表示，臻愛樓納骨塔位都特別採用塑鋼材質，不怕侵蝕，每個塔位也都有雙層門板密封保護，要民眾安心。