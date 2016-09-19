〈台北都會〉《風水專家看法》塔位遭硫磺氣入侵 子孫有凶災
2016-09-19
〔記者張凱翔／台北報導〕北市立臻愛樓納骨塔才用四年多，就因施工品質不佳導致外牆石材剝落，除了要花費一筆公帑修繕之外，如果祖先塔位遭硫磺、水氣侵擾，可能會影響塔位居住者後代子孫的運勢，漏水入侵會帶來穢氣招小人纏身，硫磺飛毒則常主凶災。
風水專家蔡上機老師分析，因為納骨塔外牆剝落造成家人塔位遭漏水侵蝕，會帶來不潔與穢氣，塔主子孫不但容易生病且會小人纏身，為不必要的事情背黑鍋。陽明山第一公墓離「硫磺谷」很近，硫磺的熱氣會帶著硫磺毒四處飛散，塔位若遭入侵，塔主子孫將常有凶災。
殯葬處指 塔位未遭侵蝕
不過蔡上機老師指出，要塔位本身直接遭水氣、硫磺入侵才會有影響，若只是建築外觀不耐天候侵蝕的話，頂多只會影響建物美觀。對此，殯葬處表示，臻愛樓納骨塔位都特別採用塑鋼材質，不怕侵蝕，每個塔位也都有雙層門板密封保護，要民眾安心。
廣告
看更多！請加入自由時報粉絲團
地方‧本日最多瀏覽
台北都會‧本日最多瀏覽
娜魯灣文化節 議員批燒錢沒績效
市長柯文哲強調「企業化管理」，局處在施政計畫中設定文化活動預估參與人次，做為「關鍵績效指標（KPI）」；但原民會編列四百八十萬元預算舉辦活動…
網友回應
熱門新聞
- 徐國勇換跑道 王鴻薇提醒這位律師當心
- 政院換將 徐國勇接發言人
- 印度喀什米爾基地遇襲 17軍人慘死
- 建仔還想拚 將返「魔法學校」練功
- 自由廣場》黃世銘條款與張盛和、曾銘宗
- 路跑垃圾桶爆炸 新澤西不排除恐攻
- 〈客戶心理銷售學〉賣檸檬變成賣知識
- 龍千玉澳洲顧兒 狂燒5百萬
- 書劍集》游資充斥的警示燈
- 劈腿男苦行百里追愛 媽媽的眼淚喚醒他
- 日專家鎖定哮喘致病蛋白質 研究新療法
- 〈戀愛翹翹板〉當年遊戲愛情不珍惜 得知舊愛訂婚很吃醋
- 《TAIPEI TIMES 焦點》 Group marches in New York for UN bid
- 世界大學羽球賽》我2金2銀 個人賽大贏家
- 躁鬱症發作 女偷8萬化妝品
- 09/19 各報重點新聞一覽
- 王離／他的八月
- 〈戀愛絮語〉盲
- 郭書瑤嘆戀愛難 尬輸愛犬超人氣
- 自由廣場》割了中華民國救觀光？ 也好啦！
- 自由廣場》高雄「海事國防工業展」如何更好？
- 〈職場萬花筒〉勞資協議很重要
- 中職11年領8223萬 他給球迷的...無價
- 特殊保險套 南韓禁賣給未成年
- 楊冬暉／一夜
- 孩子的爸不養家 妻告遺棄敗訴
- 風機國產化不順 中鋼、東元恐分手
- 自由共和國》吳介民／中國因素前沿研究系列之一～ 中國因素：作用力與反作用力
- 一週證券行情表、一週櫃檯行情表
- 徐佳瑩受毛孩啟發 獻聲助浪浪
- 王永慶是和成的貴人
- 〈旅遊的滋味〉懷舊香港情
- 〈國際現場〉中國已有20幾家造船廠破產
- 詹朴倫敦推新裝獲滿堂彩 陳庭妮大讚
- 未成年安樂死 比利時首例
- 《TAIPEI TIMES 焦點》 Premier slams Taipower over slow repair efforts
- 否認言承旭、百億男 林志玲嘆「對的人」迷路
- 災後重建家園 老農捲入翻土機慘死
- 鋒砲大家談 曾文誠︰場上土地公
- 急診室罕見病例！ 他吃完蛤蠣開始一直射精...
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：〈台北都會〉《風水專家看法》塔位遭硫磺氣入侵 子孫有凶災
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分