〈台北都會〉北市府2億打造納骨塔 才4年外牆脫落
陽明山臻愛樓 收費比其他市立貴6倍
〔記者張凱翔／台北報導〕陽明山臻愛樓是卅年來北市唯一興建的納骨塔，啟用於二○一二年，斥資兩億元、耗時兩年興建，標榜頂級綠建築、收費定價比其他市立納骨塔貴六倍多，堪稱五星級納骨塔。不料才啟用四年多，臻愛樓外牆石材就因氣候潮濕、不耐硫磺侵蝕開始剝落！臻愛樓建商龍鼎集團受訪坦承，當時建造的確沒有使用抗硫工法，以為用天然石材就足以抵抗天候侵蝕。
保固期已過 市府須自掏445萬補強
臻愛樓啟用於二○一二年一月，整體外型富明亮感與現代風格，是北市府企圖打造殯葬文化新風貌的指標性建築。但啟用迄今不過四年半，文化石外牆就已多處剝落，加上保固期已過，市府只好再新編四百四十五萬元預算修補牆壁，避免影響「住戶」家族風水。殯葬管理處表示，陽明山地區處於硫磺區、加上山區潮濕，才會讓外牆石材禁不起氣候考驗。
建商坦承 外牆施工未用抗硫工法
但陽明山國家公園管理處表示，硫化情形嚴重的八煙部落，建材就算硫化，也都能撐十年以上，臻愛樓所在地點和最強硫化區仍有一段距離，外力侵害應該沒有那麼嚴重。經記者實地訪查陽明山行義路一帶同樣採用文化石美化外牆的民宅，詢問當地房仲業者，該屋屋齡超過五年仍保存十分完好；修繕業者受訪時也說，在一般情況下，建築外牆使用年限起碼都有十年以上，就算氣候環境惡劣也有不同工法因應，不可當做藉口。對此，臻愛樓建商龍鼎集團受訪坦承，外牆施工時的確沒有特別採用抗硫工法，沒料到外牆這麼快就剝落。
當年合約看不出有擬特定工法
對此，殯葬處處長黃雯婷表示，由於殯葬處並非專業工程單位，因此於二○○五年採勞務招標的方式，外包設計單位對施工藍圖規劃，但具體規劃內容早在十年多前就定案，當時她也尚未就任處長，對當時規劃的品質與標準並不清楚。黃雯婷說，設計規劃案會載明工法該怎麼做、建材要用什麼等級等事項，工程招標、施作結束後殯葬處也會按合約標準驗收，但對當初合約是否要求使用抗硫工法，並不清楚。
空櫃位一半 候塔家屬也不願進駐
臻愛樓興建是為解決公立納骨塔一位難求的問題，臻愛樓納骨塔有三萬七千零三十三櫃位，但目前僅約使用一萬九千八百櫃位，空櫃率居然達五成。市立富德納骨塔、陽明山第一納骨塔候位情況仍然爆量，目前有七百五十六位申請者排隊，甚至有的候位者等了五年以上，仍不願到臻愛樓登記候位。殯葬業者分析，相較其他市立靈骨塔，臻愛樓收費不但貴六倍、限制又多，使用五十年就要遷出，櫃內連照片和乾燥劑都不能擺，「難怪空位多」。
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