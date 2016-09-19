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〈台北都會〉禮盒過度包裝 2件恐挨罰

2016-09-19

〔記者何玉華／新北報導〕環保局在中秋節前夕，隨機稽查轄內大賣場販售的禮盒是否過度包裝，共抽查化妝品、糕餅、加工食品禮盒二百六十七件，發現二件化妝品禮盒過度包裝，其中一件虛胖三．七倍，每件依法可罰三萬至十五萬元，已移由違規廠商登記地台北市環保局查處。

環保局科長孫忠偉表示，環保署在九十四年即公告限制產品過度包裝，管制對象包含糕餅禮盒、化妝品禮盒、酒禮盒、加工食品禮盒及電腦程式著作光碟等五類產品，希望從源頭減少包裝垃圾，也保護消費者花冤枉錢買一堆包裝材料。

中秋節前夕隨機抽查卅件化妝品、一百七十九件糕餅、五十件加工食品及八件酒類禮盒，糕餅、加工食品及酒類全數合格，二件化妝品禮盒疑似過度包裝，孫忠偉說，二件化妝品禮盒包裝體積比值，分別超過管制標準一．三七倍及一．二八倍，其中一例內容物僅四百九十五立方公分，卻包裝成一千八百三十四立方公分的大禮盒，虛胖了三．七倍。

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  • 逢年過節，包裝精美的禮盒受歡迎，但消費者也越來越在乎是否包裝過度。（記者何玉華攝）

    逢年過節，包裝精美的禮盒受歡迎，但消費者也越來越在乎是否包裝過度。（記者何玉華攝）

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