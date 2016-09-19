〈台北都會〉《雙颱亂秋節》野柳地質公園 4天連假休園3天
2016-09-19
〔記者俞肇福／新北報導〕秋節四天連假，北海岸商家期待商機，沒想到「莫蘭蒂」、「馬勒卡」侵台打亂，擁有女王頭景觀的野柳地質公園，僅中秋節開放，其他三天未開放遊客入園，遊客在門口拍照過乾癮、業者也只能眼睜睜看著遊客都到門口還沒錢賺。
野柳地質公園業者湯錦惠說，五月後因為中國客銳減，入園人數減少，原本寄望秋節連假能夠有本國旅客出遊衝業績；無奈颱風「莫蘭蒂」、「馬勒卡」接連來台，僅十五日中秋節當天有七千多位旅客，十六日開放兩個小時就因風浪大關園，十七日北北基停班停課，園區也關門，昨天一整天風浪都打上岸邊，擔心遊客安全也關門。
湯錦惠表示，十五日當天有七千多位旅客湧入，光南韓旅客就有三千多人，超過平日韓客二倍，導遊表示，因為颱風逼近，擔心封園看不到女王頭，才變更行程。
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