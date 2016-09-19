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〈台北都會〉瑞芳102縣道崩塌 雙向封閉

2016-09-19

〔記者俞肇福／新北報導〕馬勒卡颱風帶來東北角間歇性風雨，昨天早上連接瑞芳到雙溪的一○二縣道十九．六公里處發生山壁土石崩落，幸無人受傷，警方在道路兩旁管制車輛出入，請民眾改道；新北市養工處長林茂盛表示，因為現場仍有零星土石滑落，將等今日土石穩定後，機具就會進場清理土石，儘速搶通恢復單線雙向通車。

今天土石穩定後 再儘速搶通

林茂盛表示，一○二縣道十九．六公里坍方，坍塌範圍高約○．五公尺、長約三十公尺、寬約六公尺，土石約有九十立方公尺，養工處接獲通報，隨即出動機具上山，因為連日颱風來襲帶來的大雨，造成山壁土石含水量多，才出現土石崩塌，由於山上氣候不穩，再加上仍有土石零星滑落，所以暫時不予處理，等天氣穩定後施工。

瑞芳區長陳奇正表示，瑞芳通往雙溪有兩條道路，一條為侯牡公路、一條為一○二縣道，昨天早上坍塌的一○二縣道，縣道兩旁並無住戶，平日車流量不大，因為沿路風景優美，縣道上有一「不厭亭」可盡收公路風景，為車友所喜愛，無論來幾次都百看不厭，美景縈繞心裡久久不能散去，一○二縣道也曾經被汽車廣告商相中，拍攝汽車廣告，魅力由此可見。

陳奇正表示，雖然昨天山下天氣穩定還出太陽，但是山上雲霧繚繞，氣候不太穩，還好土石崩塌時並無車輛經過，沒人受傷；瑞芳警分局據報派警車在道路兩旁設路障，不讓人車通過，何時恢復通車得視搶修狀況而定。

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  • 連接瑞芳到雙溪的102縣道19.6公里處，昨天早上發生山壁土石崩落，幸無人受傷，道路目前仍管制，尚未恢復通車。 （記者俞肇福攝）

    連接瑞芳到雙溪的102縣道19.6公里處，昨天早上發生山壁土石崩落，幸無人受傷，道路目前仍管制，尚未恢復通車。 （記者俞肇福攝）

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