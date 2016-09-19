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〈台北都會〉屹立370年 紅毛城修復重新開城

2016-09-19

〔記者葉冠妤／新北報導〕屹立不搖三百七十年，淡水紅毛城再展風華！歷經一年八個月的修復工程，紅毛城主堡昨天重新開放，獨特的紅牆復舊如初，逾三千名遊客造訪，見證國定古蹟重生，而每一名遊客莫不感染百年古蹟的開城喜氣！

遵循傳統工法 歷經20個月修繕

淡水紅毛城於昨天下午舉辦開城儀式，因適逢全國古蹟日，再加上颱風過後的朗朗晴空，淡水遊客如織，紅毛城請來劇團與樂團助陣，以穿越劇形式演出紅毛城與淡水聚落的古今演變，現場歡笑連連。

淡水古蹟博物館館長柏麗梅說，受淡水多雨氣候影響，紅毛城飽受牆面剝離、掉色及漏水之苦，雖過去曾兩度修繕，但這次為讓紅毛城特有的紅牆恢復昔日光采、盡可能貼近原貌，特別將紅牆樣本送往德國，以最新科技儀器考究分析，委員們再從四種相近色階中，抉擇最終的紅色，同時也採用更持久的天然礦物漆料。

除外牆顏色經歷反覆討論，修繕工程也遵循傳統工法，絕不變動建築主體，也更新塔樓木作、木門及木窗，柏麗梅強調：「就是要讓紅毛城像當年一樣！」保有古蹟最初風貌，民眾來此一遊，便能遙想三百多年前建城時的歷史緣由與文化特性。

新北市文化局副局長于玟表示，這次修繕參考地方耆老口述與文獻，也多次邀集文資與工程專家，就工法與材料嚴格審查，為的就是永續經營這座別具歷史意義的建築。

逾3千遊客造訪 見證古蹟重生

重新開放後的紅毛城，除維持原來的建築模型展示、相關文物等外，展場也特別新增中、英、日三語字幕的影片放映區，以及新設置多媒體的遊戲體驗區，吸引大小朋友扮演船長操縱船舵，在虛擬的淡水河上航行，航行過程中也能觀看紅毛城、英國領事官邸以及淡水開港的背景介紹，既有趣又能長知識。

昨下午天氣大好，柏麗梅笑說連老天都賞臉，藍天白雲配上紅毛城的紅磚牆面，吸引國內外遊客爭相留影，有民眾入園後才發現重開城，驚呼自己好幸運，更有新人到此拍攝婚紗照，現場一片喜氣洋洋。

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  • 淡水紅毛城歷經一年八個月修復工程，昨終於重新開城。（記者葉冠妤攝）

    淡水紅毛城歷經一年八個月修復工程，昨終於重新開城。（記者葉冠妤攝）

  • 二○一四年七月的紅毛城主堡，進行第三次修繕工程前的樣貌。（記者李雅雯攝）

    二○一四年七月的紅毛城主堡，進行第三次修繕工程前的樣貌。（記者李雅雯攝）

  • 外籍遊客昨天也前來搶先見證百年古蹟新風貌。 （記者葉冠妤攝）

    外籍遊客昨天也前來搶先見證百年古蹟新風貌。 （記者葉冠妤攝）

  • 遊客們昨天一同感受重新開城的歡樂氣氛。 （記者葉冠妤攝）

    遊客們昨天一同感受重新開城的歡樂氣氛。 （記者葉冠妤攝）

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