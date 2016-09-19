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〈北部〉踩泡麵虐母入眠 孽子重判

2016-09-19

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕新竹30多歲李姓男子酗酒又當啃老族，無業的他動輒向母親伸手要錢，要不到就想盡各種方法以言語或肢體凌虐老母，最誇張的是半夜到母親床前，將泡麵放地上踩碎，吵得老母無法入睡，新竹地院依違反家暴防治法，重判他1年2月徒刑。

李男去年酒駕判刑3月，今年1月新竹地院核發保護令，命其不得對母親實施身體或精神上不法侵害行為，但李男4月14日出監後，4月29日上午就在住處向母親要錢，並持續騷擾，要不到錢後，竟辱罵「去死一死！」等語。

5月3日凌晨2點多，李男在住處以摔破酒瓶、將乾泡麵摔在地上踩碎等方式，吵醒沉睡中的母親，讓她睡不著覺，還要她起床掃地，多次向母親要錢買酒及賭博，李母不堪其擾報警偵辦。

新竹地院認為，李男接連違反保護令，毫無悔意，依法重判。

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