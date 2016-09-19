〈北部〉〈不敢相信〉一路順暢！ 這是連假的國五嗎
2016-09-19
〔記者簡惠茹／宜蘭報導〕昨天是連假最後一天，北返車潮再度考驗國五交通，雖然雪隧內車速一度在時速五、六十公里左右跳動，但是整體來說一路順暢，比清明連假最後一天北返車輛少三成，連用路人都不敢相信這是連假的國道五號。
高公局昨天評估行經國五的旅遊車次減少，再加上雖然馬勒卡颱風警報已經解除，但是台九線連日下雨，路況較不穩定，因此取消昨天下午三點到晚上八點北上的高乘載管制。
以往連假北返最後一天，國五往往變成大型停車場，龜速三十公里左右，交流道更常常回堵到三公里，但是昨天國五一不但一路順暢、車速達六十公里左右，四個交流道也都沒有出現回堵狀況。
高公局表示，以清明連假最後一天北返車輛三萬九千輛來看，昨天北返車輛只有兩萬七千輛左右，少了三成，僅僅上午九點到十二點左右有一陣車流，從宜蘭端洞口回堵一公里左右。
取消高乘載 北返沒塞車
「這真的是國五嗎？一路順到台北耶。」平常在台北工作的宜蘭人陳先生說，本來擔心下午出門會塞車，昨天居然一路暢通，真不敢相信。坪林行控中心指出，由於整個中秋假期滯留宜蘭的車輛不多，再加上颱風過後出遊意願低，因此昨天北上車流不多，一陣一陣的車潮比較偏向是從宜蘭北返工作的車輛。
由於前天因馬勒卡颱風影響，台鐵北迴線與宜蘭線一度停駛，國道客運也在中午過後才恢復行駛，有些民眾仍在觀望是否適合搭車北返，造成昨天轉運站擠滿連假最後一天北返的乘客。
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