| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
台北都會|北部新聞|中部新聞|南部新聞

〈北部〉〈不敢相信〉一路順暢！ 這是連假的國五嗎

2016-09-19

〔記者簡惠茹／宜蘭報導〕昨天是連假最後一天，北返車潮再度考驗國五交通，雖然雪隧內車速一度在時速五、六十公里左右跳動，但是整體來說一路順暢，比清明連假最後一天北返車輛少三成，連用路人都不敢相信這是連假的國道五號。

高公局昨天評估行經國五的旅遊車次減少，再加上雖然馬勒卡颱風警報已經解除，但是台九線連日下雨，路況較不穩定，因此取消昨天下午三點到晚上八點北上的高乘載管制。

以往連假北返最後一天，國五往往變成大型停車場，龜速三十公里左右，交流道更常常回堵到三公里，但是昨天國五一不但一路順暢、車速達六十公里左右，四個交流道也都沒有出現回堵狀況。

高公局表示，以清明連假最後一天北返車輛三萬九千輛來看，昨天北返車輛只有兩萬七千輛左右，少了三成，僅僅上午九點到十二點左右有一陣車流，從宜蘭端洞口回堵一公里左右。

取消高乘載 北返沒塞車

「這真的是國五嗎？一路順到台北耶。」平常在台北工作的宜蘭人陳先生說，本來擔心下午出門會塞車，昨天居然一路暢通，真不敢相信。坪林行控中心指出，由於整個中秋假期滯留宜蘭的車輛不多，再加上颱風過後出遊意願低，因此昨天北上車流不多，一陣一陣的車潮比較偏向是從宜蘭北返工作的車輛。

由於前天因馬勒卡颱風影響，台鐵北迴線與宜蘭線一度停駛，國道客運也在中午過後才恢復行駛，有些民眾仍在觀望是否適合搭車北返，造成昨天轉運站擠滿連假最後一天北返的乘客。

廣告
  • 難得一見，連假最後一天國五北上順暢無阻。 （記者簡惠茹攝）

    難得一見，連假最後一天國五北上順暢無阻。 （記者簡惠茹攝）

  • 昨天宜蘭轉運站擠滿北返乘客。（記者簡惠茹攝）

    昨天宜蘭轉運站擠滿北返乘客。（記者簡惠茹攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

Top
地方‧本日最多瀏覽
» 更多地方新聞
北部‧本日最多瀏覽
» 更多北部新聞
大武崙砲台停車場 觀星觀景共存

設置照明開關控制箱交通部觀光局北觀處日前在大武崙砲台停車場進行景觀工程，武崙國中老師李冠儀關切停車場新增夜間照明，將造成觀星受到照明光害影響…

網友回應
熱門新聞
編輯推薦
莫蘭蒂重創南台
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
蒜香水晶魚
日式風親子丼
香Q蓋飯這樣煮
檸檬酸生活實用法
轉寄

標題：〈北部〉〈不敢相信〉一路順暢！ 這是連假的國五嗎


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2016年9月19日‧星期一‧丙申年八月十九日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2016 The Liberty Times. All Rights Reserved.