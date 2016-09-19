〈北部〉擠爆啦 台鐵花蓮站旅客創〈秋節單日〉紀錄

2016-09-19

受颱風影響 前晚才恢復行駛

〔記者游太郎／花蓮報導〕受到馬勒卡颱風影響，台鐵北迴線前天晚間六時才恢復行駛，大部份旅客被迫延到昨天北上，等於一天要消化兩天的旅客量，普悠瑪等對號列車班班客滿，區間車也擠成一團， 颱風不但打亂了行程，也讓旅客怨聲四起。

受到馬勒卡颱風影響，前天北迴線停駛，直到晚間六時才恢復通車，大批旅客被迫延到昨天搭車北上，車站內擠滿了旅客，台鐵花蓮站昨天統計，共湧進四萬二千人次，打破歷年來的中秋節單日上、下車人數紀錄。

花蓮站長賴東震指出，台鐵為因應中秋節遊客需求，十四日至十八日增開加班車，花蓮站上下行共增開四十四列次，其中上行二十三列次、下行二十一列次，但中秋假期第一天，受莫蘭蒂颱風影響，花東線停駛，單日北迴線上、下車人數分別為一萬八千人次與二萬二千人次：第二天一萬五千與一萬八千，第三天受到馬勒卡颱風影響北迴線停駛，下午六時後恢復上、下車，人數僅在六千至八千人次間。

普悠瑪客滿 區間車擠成一團

昨天是中秋節四天假期最後一天，加上前天颱風過境停駛影響，一大早花蓮站就擠滿北上人潮，除正常班次班班客滿，加班車也座無虛席，連區間車也擠滿了旅客，上下車人數超過四萬二千人次，打破歷年中秋節單日紀錄。

賴東震表示，中秋節連續四天假期，碰到莫蘭蒂與馬勒卡颱風影響，中秋節當天花東線及南迴線被迫停駛，九月十六日馬勒卡颱風過境北迴線自上午停駛，延至下午六點才恢復正常，上、下車人次與端午節連續假期相較，四天共減少二成以上，主要是受到颱風影響，許多觀光客臨時打退堂鼓，也有部分民眾放棄返鄉，實際乘車人數比預期少，但最後二天大部份旅客集中在昨天搭車，才會出現單日破紀錄情況。

站前排班的計程車司機表示，中秋節連續假期北迴線一票難求，加上日前蘇花公路發生嚴重坍方及預警封路，開車行駛蘇花公路的民眾減少，載客率則比端午節增加許多。