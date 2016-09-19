〈北部〉利潤擺後頭 怡明茶園經營「感覺」

2016-09-19

〔記者許展溢／苗栗報導〕苗栗縣頭份市怡明茶園經營邁入三代，負責人林玉萍說，傳統產業要精緻化，必須思考現代社會已走到「感覺」這件事，雖然很抽象，但其實就是「整體規劃」，包括景觀擺設及製茶環境等等，並把利潤擺在後頭，讓遊客感受到「氛圍」，茶的清香自然會出來。

「大家都在說文創」，林玉萍說，即然如此，就要有很多的「創意」跟「感覺」，因此，很努力地結合嗅覺、味覺及視覺，讓製茶者在大自然愉悅工作，遊客進來，看到好的植栽環境，自然就能感受到「最自然」的氛圍，以及茶的情感溫度。

林玉萍說，要很「浪漫」經營不容易，必須思考場地布置，茶廠保持清潔，做好衛生安全等創意，將每個細微環節串聯在一起，感覺就會出來，遊客就能感受到那份美好，但前提是不能一心想賺錢，要拋開利潤，才能創造「高質感」。

她說，怡明茶園也推出多項ＤＩＹ體驗活動，讓茶不只是茶，將茶融入各式小點心，讓遊客了解「精緻化」的可能性，透過雙手製作，從中了解到，不管是喝茶、製茶，都能感受到心情的愉悅。