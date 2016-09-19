〈北部〉註冊也「愁」錢》蘭馨資助兩女大生
2016-09-19
〔記者蔡彰盛／新竹報導〕蘭馨之愛，實現女孩夢想！新竹市國際蘭馨交流協會理事長謝秀卿，昨天帶領三名蘭馨姊妹及顧問到新竹女中，致贈兩名清寒女大學生註冊費、宿舍費及學用金。
新竹女中校長學呂淑美、學務主任彭湘蘭與兩名獲得幫助的畢業生，都非常感謝蘭馨協會送上的及時雨。
彭湘蘭說，這兩名畢業同學家境雖清寒，但在校表現優異，都考上國立大學，蘭馨協會解決了這兩個孩子註冊及生活上面臨的問題，受贈同學感激萬分。
謝秀卿說，蘭馨協會秉持「女人幫助女人」的理念，去年承諾由會裡的經費，幫助家扶中心推薦的一名學生大學四年的註冊費。今年繼續幫助這兩名同學，其中一名獲得蘭馨中華民國總會大學「助學金專案」大學四年全額註冊費補助；另一名同學則由新竹市蘭馨協會姊妹們籌資，協助支付這學期的註冊費、宿舍費及學用金，至於下學期至大學畢業的補助，蘭馨協會也會盡力給予幫助。
看更多！請加入自由時報粉絲團
地方‧本日最多瀏覽
北部‧本日最多瀏覽
大武崙砲台停車場 觀星觀景共存
設置照明開關控制箱交通部觀光局北觀處日前在大武崙砲台停車場進行景觀工程，武崙國中老師李冠儀關切停車場新增夜間照明，將造成觀星受到照明光害影響…
網友回應
熱門新聞
- 急診室罕見病例！他吃完蛤蠣開始不斷射精...
- 冷眼集》歷史上從不缺這種人
- 詹朴倫敦推新裝獲滿堂彩 陳庭妮大讚
- 颱風走了秋天來了 早晚有涼意
- 美媒︰豪苦練有成 籃網防守升級
- 〈愛情這齣戲〉異國情迷 擋不住出軌誘惑
- 自由廣場》割了中華民國救觀光？ 也好啦！
- 中職》陳金鋒雕像1400萬？ 專業鄉民這樣報價...
- 〈旅遊的滋味〉加勒懷古之行
- 徐國勇換跑道 王鴻薇提醒這位律師當心
- 權威認證！ 珍古德：川普行為就像黑猩猩
- 英男逾期居留16年 罹癌搶超商
- 醫院提高人力成本 恐找全民買單
- 東京，吃貨的美食天堂
- 〈上班族搖滾樂〉走出舒適圈為人生加戲
- 〈愛情軍師團〉9月徵文啟事
- 醉女友摔倒 頸骨折 男顧玩電腦 過失致死
- 一週證券行情表、一週櫃檯行情表
- 富岡漁港淤沙未解 綠島仍停航
- 災後重建家園 老農捲入翻土機慘死
- 紐約驚爆炸彈所致 與國際恐怖主義無關
- 掰了泰勒絲後 「洛基」艾美獎抱緊「她」8秒
- 〈徵文啟事〉消除心中惡魔
- 要國民黨屈膝比想像中容易
- 東海女子菁英賽／延長賽封后 盧曉晴擁抱開心果
- 年底建4架離岸風機 達標不易
- 《TAIPEI TIMES 焦點》 Group marches in New York for UN bid
- 中職》賽前表示要賞鋒砲3K 葉總竟神預言
- Evian錦標賽／田仁智摘冠 寫下男女大賽新紀錄
- 路跑垃圾桶爆炸 新澤西不排除恐攻
- 李奧納多指點方向 老夫婦不識影帝
- 參觀總統府 英粉清晨四點出門搶頭香
- 驚喜影片耗時半年 差點請來朴贊浩
- 哈佛商學院報告 美政治僵局 拖累經濟
- 男人間的約定 高國輝百轟致52
- 停車購物 婦人開進藥局裡
- 遇瓶頸 Google自駕車跑不動
- 他抓迷你龍卻看到浮屍 往來玩家行為讓他超感慨
- 新疆公安攻堅 地下兵工廠自爆同歸於盡
- 總統直選廿年 研討會探民主成果
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：〈北部〉註冊也「愁」錢》蘭馨資助兩女大生
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分