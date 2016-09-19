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〈北部〉註冊也「愁」錢》蘭馨資助兩女大生

2016-09-19

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕蘭馨之愛，實現女孩夢想！新竹市國際蘭馨交流協會理事長謝秀卿，昨天帶領三名蘭馨姊妹及顧問到新竹女中，致贈兩名清寒女大學生註冊費、宿舍費及學用金。

新竹女中校長學呂淑美、學務主任彭湘蘭與兩名獲得幫助的畢業生，都非常感謝蘭馨協會送上的及時雨。

彭湘蘭說，這兩名畢業同學家境雖清寒，但在校表現優異，都考上國立大學，蘭馨協會解決了這兩個孩子註冊及生活上面臨的問題，受贈同學感激萬分。

謝秀卿說，蘭馨協會秉持「女人幫助女人」的理念，去年承諾由會裡的經費，幫助家扶中心推薦的一名學生大學四年的註冊費。今年繼續幫助這兩名同學，其中一名獲得蘭馨中華民國總會大學「助學金專案」大學四年全額註冊費補助；另一名同學則由新竹市蘭馨協會姊妹們籌資，協助支付這學期的註冊費、宿舍費及學用金，至於下學期至大學畢業的補助，蘭馨協會也會盡力給予幫助。

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  • 新竹市國際蘭馨交流協會拜訪新竹女中，頒發國立大學清寒女大學生助學金。（記者蔡彰盛攝）

    新竹市國際蘭馨交流協會拜訪新竹女中，頒發國立大學清寒女大學生助學金。（記者蔡彰盛攝）

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