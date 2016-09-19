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〈北部〉清大傳痴漢 問女研究生兼職嗎

2016-09-19

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕學期剛開始不久，清華大學就傳出校園痴漢？

「同學好！我也是某某所的新生，在課堂中看見你，覺得你好高好白又漂亮，請問妳有在兼職嗎？如果有的話是否有榮幸約妳？本身有打籃球條件也不會太差，誠心期待妳的回覆，打擾了！」有研究所學生在臉書「靠北清大」PO文說，女同學遭不認識的男研究生傳訊騷擾，深感憤怒、受辱。

收信人同學寫道，很好奇清大研究所是不是專出痴漢？才剛開學沒多久，看到別的新生就在那邊胯下癢，躲在家裡多尻尻，受不了時多打籃球。還寫說，不要再這樣偷查人e-mail「信」騷擾，否則絕對會公布寄信人研究所和名字！

許多學生紛紛臆測「痴漢」究竟是誰？直呼行徑太扯。

校方：可向性平會申訴

校方則說，如果同學感到被騷擾、恐懼、不適，都可向學校性別平等教育委員提出申訴，性平會絕對會認真看待每個案件。

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