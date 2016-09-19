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〈北部〉沒搶光》竹南普覺堂塔位 還有231個

2016-09-19

〔記者許展溢／苗栗報導〕苗栗縣竹南鎮普覺堂地上塔位飽和，鎮公所調整地下室空間，新增五百九十五個骨灰（骸）塔位，六月底開放登記，許多鄉親漏夜排隊搶塔位，不少人以為額度被搶光了！公所公昨天公布，還有兩百三十一個塔位可供登記。

竹南殯葬管理所長林宏仁說，普覺堂第一座納骨塔地上二萬八千七百一十二個塔位幾乎額滿，因此，在地下室新增骨灰三百八十七位、骨骸二○八位，六月開放登記時，許多鄉親詢問，不少人以為已全數賣光光，但包括原本剩餘塔位，目前還有兩百三十一個。

竹南鎮公所秘書鄭祖明說，普覺堂第一座納骨塔核定共有三萬五百個塔位，以往都是一個區塊賣完，才裝潢新塔位，目前使用率已達高標。

鄭祖明也說，竹南鎮公所二月送出第二座納骨塔興辦事業計畫書，至今仍無下文，九月初再度送審，修改縣府要求事項，希望縣府能趕快核定。第一座納骨塔雖還有空間可使用，但日後第二、第四公墓將遷葬，加上塔位需求持續成長，期盼能趕在兩年內興建完成。

縣府民政處生命事業科科長竺學致則說，審查期有半年，加上考量頭份市、造橋鄉等附近鄉鎮都將興建納骨塔，竹南普覺堂還有多餘空間，必須有依據地審核，才會延遲。

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  • 竹南鎮公所表示，普覺堂還有231個塔位可供民眾登記。（記者許展溢攝）

    竹南鎮公所表示，普覺堂還有231個塔位可供民眾登記。（記者許展溢攝）

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