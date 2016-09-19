〈北部〉頭份》金剛主題夜市 用地違法恐拆
屬甲種工業區 不能擺攤
〔記者許展溢／苗栗報導〕月初開幕的苗栗縣頭份市「金剛基地主題夜市」，斥資百萬元，打造三．五公尺高的兩尊大黃蜂、一尊柯博文金剛機器人供拍照，吸引大批人潮朝聖，現在卻遭民眾檢舉，用地是「甲種工業區」，明文規定不能擺設攤販。
縣府公所同聲 不改就罰
縣府及公所縣府工商發展處都市計畫科、頭份市公所都說，若接獲反映，會一同會勘了解，屬實可開單裁罰六萬元以上至三十萬元以下，並勒令拆除。業者苗栗縣文化市集觀光夜市推展協會總幹事陳建同則說，承租時就已告知用途，也獲認同，希望用協調方式，爭取時間處理。
金剛夜市占地約一千兩百坪，向苗栗農田水利會承租，規畫兩百個攤商，每週六、日、一營業，開幕兩週後，卻被投訴所在地屬甲種工業區。業者陳建同說，分區是以前訂定的標準，承租時也告知公所、縣府將打造夜市，也都得到認可，已投入許多時間、金錢，為的就是帶動地方發展，對外行銷跟反應有褒有貶，也得到很多正面回應，吸引不少外地遊客。
縣府都市計畫科說，甲種工業區不能從事攤販聚集的商業行為，會與頭份市公所一同會勘，首次將會依都市計畫法七十九條開罰六萬元，要求盡速恢復原狀，除非業者變更目的使用，否則將持續開罰。
業者期盼協調 尋求解套
陳建同說，變更用地目是大工程，在這裡設夜市，是低密度、低污染使用，也沒有地上物，現在還在跟公部門商議、溝通中，希望透過協調，多爭取一些時間來處理後續面臨的問題。
頭份市公所主秘徐麗君說，用地的確是甲種工業區，有先請示縣府是否可設置夜市，縣府回函依法不得，夜市營運前也告知水利會及業者兩次不得設置，將與縣府會勘了解現場狀況，若業者不改善，會與縣府共同裁罰。
苗栗農田水利會總幹事李秉焜說，業者要做什麼，水利會不會參與，若有違法行為，會依規定函文給業者要求改善，一切依法及契約行事。
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