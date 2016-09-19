〈北部〉竹縣》樹倒扯電線 122縣道搶通、260戶復電

2016-09-19

〔記者黃美珠／竹縣報導〕馬勒卡颱風過境，新竹縣整體平安，最大的災情是，多處路樹倒塌，拉斷電線，造成電力中斷，所幸在台電人員全力搶修下，昨天傍晚已全部復電。降雨量累計最多的尖石鄉，竹六十線等道路有零星落石，所幸都沒有造成人、車危害，交通也不受影響，主管單位也先後排除。

氣象局監測資料顯示，馬勒卡過境，新竹縣雨勢於十七日清晨率先在新豐鄉顯現。

但從當日凌晨零點到昨天中午十二點為止，累積降雨量最大的地方在尖石鳥嘴山，總共有兩百三十七毫米，達到「豪雨」程度；五峰鄉白蘭部落也有一百四十八毫米累積雨量。其他平地都在一百五十毫米以下，竹東甚至從前天早上九點到昨天早上九點為止，只有二十多毫米累積雨量，竹北同一期間也僅二十八毫米。

不過，雨勢集中在前晚八點到昨天清晨五點之間，尖石、五峰山區依舊有零星落石及路樹倒塌災情。其中，最大災害在竹東上坪路段的一二二號縣道三十．四公里，路樹倒塌拉斷電線，交通一度完全中斷。

縣府工務處養護科獲報後立刻到場搶修，清晨七點先恢復單線通車，九點左右就全線恢復暢通。

竹東鎮長徐兆璋說，這次颱風主要災害是樹木傾倒壓斷電纜，造成電力中斷，影響區域有上坪和燥樹排地區共約二百六十戶，昨天傍晚已完全恢復供電。