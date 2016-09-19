〈北部〉竹市》武陵路拓寬 往來竹科不回堵

2016-09-19

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕解開交通結！新竹市武陵路往東大路的路面改善工程近期完工，拓寬為四線道，有效紓解車流量，許多市民往來竹科上下班大大便利省時。市長林智堅說，不論是路平或危險路口改善，都是市民迫切在意的問題，市府團隊會通盤檢視，還給市民安全、平順的道路。

武陵路縮減分隔島後，從三線道拓寬為四線道，包括兩個左轉東大路車道及直行中正路、右轉往南寮各一個車道，並同步重新刨鋪路面，劃設禁止停車標線。

交通處說，過去東西向快速道路下武陵路匝道車輛，不論左轉東大路或直行，常與平面道路車輛擦撞，車流回堵也非常嚴重。為了徹底改善交通打結情況，市長責成交通處改善，將武陵路拓為四線道，增加三成道路空間，並搭配交通號誌，一次綠燈可通行三十部車輛，有效紓解車流量，車禍率也大大降低。

此外，配合光復路沿線周邊景觀與人行空間整體再造計畫，市府在光復、食品路口進行分隔島改造與美化工程，將紐澤西護欄改為抿石子路緣石，並同步延伸分隔島，區隔平面與匝道車流，還在光復路往竹東方向實施禁止左轉，改善待轉造成的車流回堵問題，提升行車安全。

駕駛陳先生說，過去行經光復、食品路路口及東大、武陵路口，匝道和平面車輛相互爭道，路口險象環生，也常常回堵，長期以來相當困擾，改善後的路口不但更順暢，行駛也更安心，「和以前差很多！」

林智堅說，改善交通「沒有最好只有更好」，市府團隊會持續檢視各路口交通環境，以「安全」為優先考量，搭配「城市美學」概念，營造更優質的交通環境與市容景觀，打造一流市民應有的一流生活品質。