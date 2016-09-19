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〈北部〉天幕球場近住宅區 議員憂噪音擾民

2016-09-19

市府：將訂球場管理辦法

〔記者邱奕統／桃園報導〕市府去年編列一億四千萬元選定中壢、平鎮、大溪、蘆竹、大園、八德等地，將十座籃球場改建成天幕球場，方便民眾在豔陽或下雨天仍可打球，由於球場緊鄰住宅區，有議員反映民眾打球的時間增加，造成周邊住戶的噪音等困擾；市府體育局表示，會加強溝通並訂定球場管理辦法。

市議員黃婉如表示，天幕藍球場由體育局撥款給區公所發包施工，但區公所欠缺運動設施專業，導致工程執行緩慢，她質疑體育局不應將責任推給區公所，讓公所無所適從。

市議員舒翠玲認為，經費高達上億元的天幕球場規劃草率，選定改建的球場大多位於住宅區附近，以往中午豔陽、黑夜或下雨時，打球的民眾會休息，但現在多了遮陽和照明設施，反倒讓周邊住戶不得安寧，真正需要天幕的應該是極限運動公園，她要求訂定管理辦法；她並說，平鎮、龍潭的球場卻由八德區公所跨區發包，這樣的標準何在？她質疑有內幕。

市議員謝彰文表示，球場應朝多功能方向規劃，增設簡易看台、音響和照明設備，讓社團、土風舞班也能使用，並適度下放管理權力給里辦公處，或讓廠商認養，提高使用率。

體育局表示，工程發包都跟區公所密切聯繫，至於影響周邊住戶安寧問題，未來會訂定球場管理辦法。

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天幕球場近住宅區 議員憂噪音擾民

市府：將訂球場管理辦法市府去年編列一億四千萬元選定中壢、平鎮、大溪、蘆竹、大園、八德等地，將十座籃球場改建成天幕球場，方便民眾在豔陽或下雨天仍可打球，由於球場緊鄰住宅區，有議員反映民眾打球的時間增加，…

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