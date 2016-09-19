〈北部〉市立學校AED 明年全面設置

2016-09-19

〔記者陳昀／桃園報導〕自動體外心臟電擊去顫器（ＡＥＤ）能夠自動偵測患者心律脈搏、並施以適量的電擊讓心臟恢復正常運作，因操作方便，被稱為「傻瓜電擊器」，市府教育局從一○三年起逐年編列預算，補助市立學校添購ＡＥＤ，萬一學生發生意外時可及時救命，今年再編列三百萬元補助五十所學校，預計明年全面設置完成。

市府從一○三年起，每年編列三百萬元補助市立或偏遠學校添購ＡＥＤ，到今年已有二二七所學校在中央走廊、司令台、健康中心等處設置ＡＥＤ。

教育局指出，心臟血管疾病長期高居國人十大死因的前幾名，患者多是心室顫動等致命性的心律不整，ＡＥＤ能釋放適當電量，配合心肺復甦術讓患者恢復正常心律功能，在突發性的心跳停止案例中，在一分鐘內電擊，九十％機會可成功救回性命。

由教育局委託的急救中心學校大忠國小，寒、暑假定期辦理學校護理人員、教職員工急救推廣教育訓練，教育局也鼓勵各校參加衛生單位辦理的相關訓練，或自辦校內研習、學校志工、學生教育宣導訓練，教導師生都學會操作，在緊急救援時才不會手忙腳亂。