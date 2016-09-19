〈北部〉慈湖遊客銳減 市府：南向拓客源
2016-09-19
〔記者邱奕統／桃園報導〕中國觀光客必遊的大溪慈湖風景區，受中客來台銳減影響，周邊業者的生意一落千丈、叫苦連天，建議政府加強招攬其他國家的遊客；市府觀光旅遊局表示，將配合政府的南向政策，積極開拓其他國家的觀光客源，踴躍參加日、韓、新加坡、泰國的旅展，宣傳桃園之美，填補中客團的缺口。
根據觀旅局統計，今年一月至七月，到慈湖觀光的遊客共有一六一萬六千餘人次，比去年同期衰退約卅七萬人次，其中又以今年一月最明顯，減少十四萬餘人次，今年六月、七月旅客人次更跌破廿萬人次，六月是上半年的最低點，僅十五萬餘人次，比去年同期衰退二成二左右。
遊客人數減少，讓周邊店家生意一落千丈，紛紛大喊吃不消，業者表示，這半年來，中客少很多，以往慈湖停車場常被中客團的遊覽車塞爆，帶動慈湖周邊商機並串聯至大溪老街，但今年中秋連假期間，慈湖遊客每天僅約四千至八千人次，生意差很多，擔心遊客再不來，恐怕要歇業。
也有業者認為，中客團雖然減少，但台灣遊客或日本、韓國等其他國家遊客略有增加，對其他國家的遊客而言，在導覽員等導覽措施明顯不足，多少影響其他國家遊客的意願，其實慈湖景點也很受日本人歡迎，呼籲市府加強日語的導覽人員訓練。
觀旅局表示，導覽人員確實不足，將積極招募通曉各國語言的導覽員，在此之前先提供具有英文、日文、韓文的語音導覽機，提供導覽服務。
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