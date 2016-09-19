〈北部〉海邊FUN風箏 地景藝術節吸睛
2016-09-19
〔記者周敏鴻／新屋報導〕桃園地景藝術節的亮點活動「逆風起飛．海邊FUN風箏」昨天登場，特技風箏在空中編排各種隊形高速飛翔，還有近半個籃球場大的彩色魟魚造型風箏冉冉升空，讓遊客看得過癮、驚呼連連。
昨天風和日麗，遊客把握中秋連假的最後一天參觀地景藝術節，市府估計八德、新屋兩個展區共約九萬人次到訪，在新屋主展區，許多遊客開心踩著協力車或單車，一邊運動、一邊逛遍「永生海」等藝術品，也順道到永安漁港觀光魚市大啖海鮮。
在新屋區綠色隧道旁的大榕樹前濱海沙灘，昨天中午過後湧入許多遊客參加「逆風起飛．海邊FUN風箏」活動，大小朋友拿起色筆彩繪風箏，讓哆啦Ａ夢、海綿寶寶的卡通風箏乘著強勁海風飛上天際，讓藍天白雲的天空增添繽紛色彩。
中華特技風箏協會的成員也帶來精彩的表演，四面風箏在空中編排成各種隊形，或以接龍的縱隊繞圈追逐，或交叉俯衝、急速橫滾，讓遊客掌聲不斷，驚嘆「怎麼都不會打結？超讚的！」
彩色魟魚的造型風箏由多位風箏好手合作，有人將風箏線綁在加重的沙包上，有人幫忙攤開風箏，有人操控風箏線，飛上天際立刻吸引遊客目光。
桃園地景藝術節進入最後一週，廿四日在新屋展區有「牽罟：撒網捕魚去」、八德展區舉辦「狂想，草地同樂會」與「戀戀八塊厝」；廿五日在新屋展區有「懷舊牽罟飯」、八德展區舉行「釋放，與自然共舞」活動。
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