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〈中部〉回家吃飯「半路犁田」 釀機車連環撞

2016-09-19

〔記者謝介裕／南投報導〕欲速則不達！南投市小溪橋堤防道路昨天發生3部機車連環撞車禍，造成3大人、1小孩合計4人受傷，還好都是手腳擦傷，送醫治療後無礙。警方調查，蔡姓男子騎機車趕路回家吃午餐，途中不慎摔車，疑似是連環車禍發生主因。

警方調查，蔡男昨天近午接到家人電話告知午飯煮好了，獨自騎車沿小溪橋堤防道路，往中興新村方向前進，半路卻突然連人帶車摔倒在地。尾隨在後的林姓男子騎車載著就讀國小的兒子，車速不快，一看不對勁，立刻煞車。未料，緊跟著林男後方的機車煞車不及，追撞而上，3部機車如同打保齡球般撞在一起。

警方及消防人員獲報，火速趕抵現場，將傷患送醫，幸好都是皮肉傷。

南投縣議員洪明科當時要到中興新村處理選民陳情案，途中赫見機車連環撞，也立刻下車，配合消防人員加入救護傷患行列，將受傷4人送醫後才離去。

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  • 南投市小溪橋堤防道路昨天發生3部機車連環撞車禍，南投縣消防局人員獲報趕往救護。（記者謝介裕攝）

    南投市小溪橋堤防道路昨天發生3部機車連環撞車禍，南投縣消防局人員獲報趕往救護。（記者謝介裕攝）

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回家吃飯「半路犁田」 釀機車連環撞

欲速則不達！南投市小溪橋堤防道路昨天發生3部機車連環撞車禍，造成3大人、1小孩合計4人受傷，還好都是手腳擦傷，送醫治療後無礙。警方調查，蔡姓…

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