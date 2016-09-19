〈中部〉賊搬捐款箱 連志工救命藥也偷
2016-09-19
〔記者許國楨／台中報導〕慣竊蔡岳龍自誇在北部租到哪、偷到哪，連犯20多起闖空門竊案後，移師台中市另起爐灶，不到一個月就犯3案，得手超過6萬元，連基金會志工的救命藥也不放過。警方過濾上百支監視器畫面，鎖定犯案機車「以車追人」，將蔡嫌緝捕到案，不禁痛斥：無良竊賊！
警方調查，33歲蔡嫌有殺人未遂及竊盜等多項刑案紀錄，先前在北部犯下超過20起竊案，為躲避查緝，7月拋下妻女，隻身到台中西區租套房，不久即與黃姓女子交往，進而同居。
蔡嫌沒有交通工具，趁黃女上班時偷偷騎走她的機車，不到1個月，就在西區犯下2起住宅竊案，搜刮現金及鑽戒等貴重物品，得手超過6萬元。
闖空門慣犯 竊人安善款
蔡嫌也趁半夜無人，潛入民權路專門協助街友重建生活的公益團體人安基金會辦公室，搜刮抽屜財物，抱走內有2萬多元善款的捐款箱，連龍姓志工抽屜內的高血壓及糖尿病藥也不放過。
第一分局西區所警員黃茂軒、吳岳鴻獲報通知鑑識人員採證，但狡猾的蔡嫌並未留下指紋等蛛絲馬跡。黃員進一步分析、比對上百支路口及民宅監視器以車追人，先找到車主黃女，再循線將蔡嫌緝捕到案。
蔡嫌供稱，只要在同一個地點不要待超過1個月，警方就難以追緝，還自誇在北部租到哪、偷到哪，沒想到在台中租房還沒滿月就栽了！訊後全案依竊盜罪嫌送辦。
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