〈中部〉颱風天救護 消防員遭醉漢推打

2016-09-19

〔記者佟振國／埔里報導〕消防隊員難為！中秋節四天連假碰上雙颱連襲，南投縣各消防分隊停休待命，加強救災，還得應付連假增加的救護案件，中心碑消防分隊員救護醉客，卻遭飆罵三字經、動手推打，目擊民眾痛批太超過。

有民眾投訴，16日晚間在埔里鎮信義路一家餐廳目擊，有人醉到不省人事，中心碑消防分隊獲報派員到場救護，另名醉醺醺的江姓男子卻上前阻止，說要帶醉友離開，對何姓消防隊員狂譙，還動手推打，幸好友人制止江男，衝突才未擴大。

中心碑消防分隊昨天證實確有此事，江男言行已涉及公然侮辱、妨害公務、傷害等罪嫌，可依法究辦，但何員不願追究，只希望對方能記取教訓，別再酒後失態。