〈中部〉臉書辱鄰PO地址 沒收電腦判2月
2016-09-19
〔記者顏宏駿／彰化報導〕彰化縣員林市張姓男子與鄰居夫妻結怨，為了報復，他在臉書公布鄰居地址、職業、嗜好，鄰居憤而提告，法官依違反個人資料保護法，判處張男有期徒刑2月、緩刑2年，他用來上網的平板電腦也被視為犯罪工具，遭法官宣告沒收。
「鄰長夫人 皮膚白嫩」
判決書指出，張男與開檳榔攤的薛姓夫婦長期不睦。5月21日，張男化名「張嘉嘉」在臉書申請註冊，隨即在留言板指稱：「員林市○○路一段○○巷○○號○○鄰長伯，介紹鄰長夫人，皮膚白又嫩，愛檳榔男士可來捧場，不吃可惜，男士鄰長伯名姓薛○○，他也有一種嗜好，喜歡幹人家的娘下體悠，很特別吧，是他自己介紹的！」
薛姓夫婦看到留言怒不可遏，懷疑「張嘉嘉」就是鄰居張男，報警處理。警方傳喚張男到案說明，他坦承不諱。檢方偵辦後，認為張男的PO文已寫出被害人地址，依違反個人資料保護法、妨害名譽等罪嫌將他起訴。
違反個資法 扣犯罪工具
法官審理時，張男自知理虧，承諾就妨害名譽部分賠償對方，目前還在協調賠償金額；但個資法部分，他不覺得觸法。法官認為，個人資料的蒐集、處理或利用，應尊重當事人的權益，依誠實及信用方法為之，不得逾越特定目的必要範圍。
法官認為，張男取得告訴人個資，又用於誹謗他人，造成對方困擾與傷害，應從重處斷，最後判處他2月徒刑，考量雙方已進行和解，給予2年緩刑。
此外，法官還根據刑法第38條的沒收規定，認為張男用以誹謗他人的平板電腦（含行動電話門號sim卡）是犯罪工具，應予沒收，若不宜執行沒收，則追徵價額。
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