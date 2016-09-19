〈中部〉市長法會祈福 肯定九天陣頭爭光

2016-09-19

〔記者張軒哲／台中報導〕台中市大雅區九天民俗技藝團及九天玄女廟昨（十八）日舉辦聖誕祈福禮斗法會，台中市長林佳龍擔任主祭官，廟方致贈象徵天、地、人道皆具的「三才劍」，他肯定九天在宗教基礎上，將傳統文化發揚光大。

位於大肚山頂的九天玄女廟，昨日舉辦祈福禮斗法會，台中市府民政局長蔡世寅、立委洪慈庸、大雅區長李順彬、九天民俗技藝團長許振榮等人與會，廟方搭設一座祭天祈福壇，林佳龍站上祭天祈福壇，面向台中市，唸禱祈福疏文，為市民祈福，祈求大台中風調雨順。

許振榮表示，今年六月該團為了傳遞十年一劍的精神，以及感謝台中市民對文化創作的重視，在記者會上承諾，將贈送一把由青雲鑄劍藝術文化館老師陳重智鑄造的寶劍給台中市，期望藉由主神九天玄女娘娘的福力加持，讓此劍在美觀及具紀念性之外，並增添祝福、破邪、護佑的附加價值。

林佳龍表示，九天玄女廟是九天民俗技藝團的發源地，九天民俗技藝團的陣頭在國際已獲肯定，成為台中之寶，更是台灣之光，兩年前他來拜訪許團長時，建議編導大肚王國大肚王的戲劇作品，如今已看見雛形，未來該劇也將於國家歌劇院演出，推廣大肚山的故事，有助提升台中市的城市形象，更能將在地特色行銷至全世界。