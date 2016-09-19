〈中部〉繪本小寶貝逛市場 市圖展學童創作

2016-09-19

〔記者蘇孟娟／台中報導〕台中市立圖書館多元鼓勵閱讀，近日在市立圖書館南區分館推出「玩書趣小型繪本書」創作展，要讓學童體驗創作文字的樂趣，部份作品還被展示出來，讓不少參觀學童也躍躍欲試，希望能有機會當小小創作者。

市立圖書館南區分館日前舉辦「小寶貝逛市場」小型繪本書創作活動，邀請專業老師劉秀丹編寫故事主軸內容，再由美術教師李明芬繪圖創作初稿，書中留下部份空白頁讓小朋友自由創作，包括可以自行設定主角人物造型、設計對話等，再彩繪成繪本書。

南區分館指出，「小寶貝逛市場」繪本創作活動吸引卅名學童參與自由創作，學童天馬行空創作，多數人畫上自己最愛的動物，有小狗寶貝、貓寶貝、小兔寶貝逛市場，也有流行的神奇寶貝逛市場等。

學童創作多元又充滿童趣，南區分館徵求小小創作者同意後，趁中秋連假在館內展出其中七本由學童創作的繪本，連日來吸引不少人參觀，有小小讀者看到可以創作小繪本，甚至還有機會在圖書館展示，也對小繪本創作活動躍躍欲試，活動何時會再推出的詢問度極高。

市立圖書館指出，這場繪本創作除能激發幼童的想像力外，更盼開發出學童的閱讀興趣，未來將推廣更多繪本創作，甚至擴大到辦理青少年，甚至樂齡長者的繪本創作，鼓勵大家一起來創作，並提升閱讀興趣，「小寶貝逛市場」繪本創作展，即日起展到九月卅日止。