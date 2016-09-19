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〈中部〉修復光復新村 文史團體盼留原貌

2016-09-19

摘星計畫屋舍走味殷鑑

〔記者陳建志／霧峰報導〕霧峰光復新村因完整保留省府老舊眷舍，由台中市政府列為「文化景觀」保存，市府九月起將在信義路進行第三期修復工程，預計修復十三間房舍，因之前修復作為摘星基地的屋舍失去原有的風貌，讓當初投入搶救光復新村的台灣花園城市發展協會感到很失望，希望接下的修復工程能夠儘量保留原有風貌，不希望整個園區修復完成，「光復新村也不見了」。

霧峰區光復新村省府眷舍為省政府疏遷中部實施花園城市（中興新村）的先期實驗場域，裡面設置的自來水、雨水、污水下水道等設施，都是全台首見，因見證省府疏遷與台灣城鄉發展歷史，而深具保存價值，經民間團體搶救，市府在民國一○一年九月登錄為文化景觀。

市府文化局從今年九月一日起，將在信義路進行第三期修繕工程，預計斥資一千八百萬元，修復十三間老舊屋舍，整起工程將在明年五月底完工，除四間提供藝術家進駐，另外則做為文化局展演及其他公務使用。

不過，致力保存光復新村的台灣花園城市發展協會秘書長吳東明提醒，光復新村會獲得眾人喜愛，就是它保存當年的風貌和建築，但是之前配合摘星計畫修復的屋舍，卻讓許多人認為失去原有的味道，認為即使材料、工法需要花比較多的經費，市府也應該採用，如果還是跟之前同樣的做法，他擔心整個園區修復完成，「光復新村也不見了」！

市議員張芬郁認為，市府應重視地方的心聲，並提醒尚有不少屋舍未整修，應該儘速辦理修繕，有效推動光復新村發展。

顧及安全原則 文化局允照辦

市府文化局文化資產處長湯國榮表示，修復的工法、材料，事先都經過文資專家審查，老舊屋瓦經檢測只要還能使用，就會集中保存再使用，如果已經風化、脆化，為了安全，只好改用其他材質，另外因修復需取得建照，若是原有的違建、增建，在安全考量下無法再修復，允諾未來修復在安全原則下，會儘量保留原有風貌。

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  • 市府文化局將在光復新村信義路進行屋舍修復，民間團體希望修復過程能保留原有風貌。（記者陳建志攝）

    市府文化局將在光復新村信義路進行屋舍修復，民間團體希望修復過程能保留原有風貌。（記者陳建志攝）

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