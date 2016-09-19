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〈中部〉《鳳飛飛「掌聲響起」作曲者》陳進興紀念音樂會 9-25員林登場

2016-09-19

〔記者顏宏駿／彰化報導〕鳳飛飛演唱的「掌聲響起」一曲，受到不少歌迷的喜愛，作曲者陳進興也以此曲走紅，但去年三月間，他卻因肺部感染離開人世，得年五十五歲。陳進興畢業於員林高中，他的許多同窗好友感到不捨，決定在九月廿五日晚間七點在員林演藝廳舉辦一場「掌聲響起紀念音樂會」。

發起這場紀念音樂會的是畫家趙宗宋，年輕時就與陳進興熟識的趙宗宋，兩人同是員林人，又是員林高中相隔四屆的校友，一在畫壇，一在歌壇奮門，彼此惺惺相惜。

趙宗宋說，去年得知噩耗就很想幫陳老師辦紀念音樂會，但他音樂界人脈單薄，一直無法辦成，直到日前找到本名王吉宣的國寶級伴唱大師「番王」，音樂會才得以成形，番王將帶著他旗下十三位樂師，跨刀相助，資深音樂人蕭福德也將客串演出，音樂會中將以極為感性的方式，紀念永遠的音樂老師陳進興。

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  • 畫家趙宗宋（左）夫婦催生「陳進興紀念音樂會」，25日晚間在員林演藝廳舉行。（記者顏宏駿攝）

    畫家趙宗宋（左）夫婦催生「陳進興紀念音樂會」，25日晚間在員林演藝廳舉行。（記者顏宏駿攝）

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