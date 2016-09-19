〈中部〉登瀛書院秋祭 教授當主祭官

2016-09-19

恭請「魁星筆」 為學子開智慧

〔記者佟振國／草屯報導〕南投縣草屯鎮登瀛書院昨天舉行秋祭大典，依循三獻古禮祭拜文昌帝君，感謝庇佑學子，並恭請「魁星筆」為民眾、學子開智慧，祝福求職、考試無往不利。書院並舉行「登瀛詩集」、「謹軒吟草」新書發表會，彙集書院詩社成立六年來社員創作結晶，讓雋永詩篇廣流傳。

推廣書院文化不遺餘力的草屯鎮登瀛書院，昨天舉行建院一六九週年秋祭大典，中秋連假最後一天，颱風遠離，連日大雨天氣終於放晴，祭典順利舉行，典禮循傳統三獻禮祭拜文昌帝君，由草屯在地人、國立台中科大教授林翠鳳擔任主祭官，鎮內多所學校校長擔任陪祭官，也帶領學生觀禮。

祭典結束有北投國小太鼓隊、新庄國小舞龍隊、僑光國小花式扯鈴、日新國中直笛、草屯商工儀隊表演，登瀛書院也恭請「魁星筆」為民眾、學子開智慧，祈求文昌帝君庇佑，在求職、考試等測驗能夠順利，金榜題名。

「學古人作詩」社員作品出書

登瀛書院推廣書院文化，六年前成立詩社，開辦「學古人作詩」研習課程，將歷年來學員的創作近一千五百首，以及社員陳錫勳老師的創作彙集成冊，昨天正式發表，定名為《登瀛詩集（第一集）》與《謹軒吟草（初集）》，讓詩社的心血結晶能廣為流傳。