〈中部〉限縮燃煤用量 台化操作許可展延獲共識
上千人遊行 反對縣府核發
〔記者張聰秋／彰化報導〕台化公司彰化廠的汽電共生廠燃燒生煤操作許可證，九月廿八日將到期，多個環保團體昨天在彰化市遊行，表達反對縣府核發的立場。過程中，一度發生警民肢體拉扯，最後遊行代表和縣長魏明谷協商獲得共識，在保障台化員工的工作權和維護縣民健康下，以「無煤彰化」為目標，將限縮台化的燃煤使用量，以減少污染排放。
這場由台灣健康空氣行動聯盟、彰化縣醫療界聯盟、彰化縣環境保護聯盟、要健康婆婆媽媽團彰化團等多個環團發起的活動，吸引上千人，學生臉塗黑，銬著象徵台化枷鎖的道具，高喊「不要台化燃煤污染、解開台化燃煤枷鎖」口號，還有人拿著「我要自由呼吸不要空氣污染」等標語的海報，也有爸媽推嬰兒車加入，前立委陳杰手捧關公神像參加，「時代力量」立委黃國昌、徐永明，民進黨立委陳素月等民代聲援。
彰縣長挨轟 警民數度推擠
隊伍抵達終點站縣府廣場後，魏明谷也走出縣府面對群眾。他說，台化之前申請廿八次，縣府加強把關退回廿八次，日後台化再次送件申請，縣府將邀集法律、環保等相關專家加強審查，台灣是法治的國家，有其一定的法律程序。
魏的說法未獲得民眾認同，有人高喊：「正面回應」，律師陳達成則大聲說：「對人民有立即生命危險的事，應該立即停止…」、「為什麼不把這種縣長拉下來…」但魏並未回應，隨即離去。
當魏轉身離開時，群眾大喊「縣長不要走！」緊跟著魏，卻被警察人牆擋在縣府中庭門口，雙方發生二、三次拉扯推擠，學生後來改採靜坐方式，化解火爆氛圍。大學生蕭竹均說，台化在彰化污染四、五十年，他出生到現在，連他的家人都是空污的受害者。大學生廖崇倫說，「我們不是來看作秀的！」希望縣長不要作秀。
允「無煤彰化」限縮量呈中央
在群眾抗議下，縣長魏明谷邀請遊行代表協商，最後獲得共識，縣府承諾未來以「無煤彰化」為目標，將限縮台化的燃煤使用量，以減少污染排放，並要求台化遷出彰化市為政策方向。縣議員林世賢表示，全案朝實質審查進行，將限縮台化的燃煤使用量，未來核可燃煤使用量將以台化生產製程所需蒸氣為主，至於限縮量為多少？將由縣環保局呈報經濟部能源局核算。
針對抗議活動，台化工會理事長劉興華呼籲縣府依法行政，核發操作許可證，不要逼迫台化關廠。劉興華指出，公司承諾若取得操作許可證，自九月廿八日起，硫氧化物即以五十PPM管制，兩年後改以廿五PPM管制。
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標題：〈中部〉限縮燃煤用量 台化操作許可展延獲共識
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