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〈中部〉限縮燃煤用量 台化操作許可展延獲共識

2016-09-19

上千人遊行 反對縣府核發

〔記者張聰秋／彰化報導〕台化公司彰化廠的汽電共生廠燃燒生煤操作許可證，九月廿八日將到期，多個環保團體昨天在彰化市遊行，表達反對縣府核發的立場。過程中，一度發生警民肢體拉扯，最後遊行代表和縣長魏明谷協商獲得共識，在保障台化員工的工作權和維護縣民健康下，以「無煤彰化」為目標，將限縮台化的燃煤使用量，以減少污染排放。

這場由台灣健康空氣行動聯盟、彰化縣醫療界聯盟、彰化縣環境保護聯盟、要健康婆婆媽媽團彰化團等多個環團發起的活動，吸引上千人，學生臉塗黑，銬著象徵台化枷鎖的道具，高喊「不要台化燃煤污染、解開台化燃煤枷鎖」口號，還有人拿著「我要自由呼吸不要空氣污染」等標語的海報，也有爸媽推嬰兒車加入，前立委陳杰手捧關公神像參加，「時代力量」立委黃國昌、徐永明，民進黨立委陳素月等民代聲援。

彰縣長挨轟 警民數度推擠

隊伍抵達終點站縣府廣場後，魏明谷也走出縣府面對群眾。他說，台化之前申請廿八次，縣府加強把關退回廿八次，日後台化再次送件申請，縣府將邀集法律、環保等相關專家加強審查，台灣是法治的國家，有其一定的法律程序。

魏的說法未獲得民眾認同，有人高喊：「正面回應」，律師陳達成則大聲說：「對人民有立即生命危險的事，應該立即停止…」、「為什麼不把這種縣長拉下來…」但魏並未回應，隨即離去。

當魏轉身離開時，群眾大喊「縣長不要走！」緊跟著魏，卻被警察人牆擋在縣府中庭門口，雙方發生二、三次拉扯推擠，學生後來改採靜坐方式，化解火爆氛圍。大學生蕭竹均說，台化在彰化污染四、五十年，他出生到現在，連他的家人都是空污的受害者。大學生廖崇倫說，「我們不是來看作秀的！」希望縣長不要作秀。

允「無煤彰化」限縮量呈中央

在群眾抗議下，縣長魏明谷邀請遊行代表協商，最後獲得共識，縣府承諾未來以「無煤彰化」為目標，將限縮台化的燃煤使用量，以減少污染排放，並要求台化遷出彰化市為政策方向。縣議員林世賢表示，全案朝實質審查進行，將限縮台化的燃煤使用量，未來核可燃煤使用量將以台化生產製程所需蒸氣為主，至於限縮量為多少？將由縣環保局呈報經濟部能源局核算。

針對抗議活動，台化工會理事長劉興華呼籲縣府依法行政，核發操作許可證，不要逼迫台化關廠。劉興華指出，公司承諾若取得操作許可證，自九月廿八日起，硫氧化物即以五十PPM管制，兩年後改以廿五PPM管制。

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  • 不滿彰化縣長發言未正面回應，民眾、學生試圖衝進縣府中庭，被警察以人牆擋在門外，發生多次肢體推擠。（記者張聰秋攝）

    不滿彰化縣長發言未正面回應，民眾、學生試圖衝進縣府中庭，被警察以人牆擋在門外，發生多次肢體推擠。（記者張聰秋攝）

  • 參與反彰化縣府核發台化汽電共生廠燃燒生煤操作許可證大遊行的學生，把臉塗黑、銬上象徵台化枷鎖的道具，表達空污對民眾健康的危害。（記者張聰秋攝）

    參與反彰化縣府核發台化汽電共生廠燃燒生煤操作許可證大遊行的學生，把臉塗黑、銬上象徵台化枷鎖的道具，表達空污對民眾健康的危害。（記者張聰秋攝）

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