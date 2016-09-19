〈中部〉清土石搶通不易 林鐵今停駛

2016-09-19

〔記者曾迺強／嘉義報導〕受中颱馬勒卡影響，阿里山森林鐵路本線（嘉義至奮起湖間）近樟腦寮車站的廿二．三公里處，前天遭土石流淹沒鐵軌約卅公尺停駛，昨天清晨又發現林鐵本線四十四．七公里處邊坡有大批土石滑落，淹沒鐵軌約十公尺再度停駛；台鐵局阿里山森林鐵路管理處表示，因石塊較大且多，搶修不易，今天持續停駛搶通，預計明天恢復行駛。

台鐵局林鐵處營運組長簡信立說，林鐵自前天起至今天，共停駛三天，約有六百多名旅客行程被迫取消；至於阿里山森林遊樂區的祝山線、神木線及沼平線路況良好，正常發車。

簡信立說，林鐵本線四十四．七公里處遭土石淹沒路段長度約十公尺，石塊需用重機具破碎，加上位處山區，相關機具聯繫及進入搶通不易，預計今天中午十二點左右搶通，下午將針對林鐵本線沿線巡檢，確保安全無虞後，才會宣布恢復行駛時間。