〈中部〉逢大滿潮 布袋豔陽天淹水

2016-09-19

鎮長將協同立委爭經費改善

〔記者蔡宗勳／布袋報導〕昨天逢農曆十八日大滿潮，嘉義縣布袋鎮部分地區因海水倒灌或滲漏，出現晴天淹水狀況，讓遊客直呼太離譜；鎮長陳鳳梅強調事態嚴重，呼籲中央一定要儘速解決問題，將協同立委蔡易餘向中央爭取經費改善，以保障民眾的生命財產安全。

「初三十八流」是指每逢農曆初三與十八的潮水位最高，尤其是中秋節過後的農曆八月十八日，更是一年之中潮位的最高點；如果再遇上颱風引進的氣流，往往造成海水倒灌重大災情，今年中秋連假，莫蘭蒂、馬勒卡颱風接連襲台，雖然未引發布袋沿海地區海水倒灌，但昨天中午的大潮，還是造成布袋鎮街道多處淹水。

嘉義區漁會前的上海路與後寮路路口，因為布袋第一漁港水位比堤岸外路面高出約六十公分，致海水不斷從堤岸縫隙滲漏出來，出現豔陽天淹水，遊客開車經過濺起水花嘖有煩言，得知積水是海水可能會腐蝕車子底盤時，更是罵聲連連。

第一漁港堤岸 滲漏情況嚴重

陳鳳梅表示，布袋第一漁港堤岸因地層下陷，一再加高，雖阻隔海水，但水泥堤防間隙，在水壓高情況下，每逢大潮就會發生滲漏情況，而且是愈來愈嚴重；如果不迫切處理，可能會發生無預警掏空，屆時海水宣洩，恐危及民眾生命安全，身家財產也不保。

而在布袋商港遊客中心前的道路，因海水由排水孔倒灌進來，由南往北三個車道全都積水，臨近水溝的車道還以交通錐封閉，有些用路人擔心汽機車遭海水腐蝕，乾脆逆向行駛，不過由北往南三個車道也有兩個積水，也就是雙向六個車道只剩下一個未淹水。見到此景的遊客個個傻眼，有人痛罵「觀光門面道路竟變成河道，未免太離譜！」