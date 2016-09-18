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〈南部〉聽說鼠藥能解癮 街友送醫洗胃

2016-09-18

〔記者王捷／台南報導〕孫姓街友剛出獄不久，但是因為長期吸食海洛因成癮，在外頭找不到藥頭買毒，竟異想天開服用老鼠藥解癮，因此被送到醫院急救，成大醫院得知孫男疑似吸毒，立即請警方到場查看，孫男坦承出獄後都靠一名朋友救濟，由該朋友提供海洛因，目前警方正在調查中。

四十六年次的孫男有殺人、組織犯罪前科，因此在獄中服刑超過十六年，今年初才剛出獄，由於他前科累累加上有毒癮，因此找不到工作只好住在地下道，靠朋友救濟維生，還常常向朋友借錢請朋友幫忙買海洛因解癮。

但是朋友疑似不滿孫男借錢不還，這幾天刻意避不見面，孫男沒有錢也沒有門路買毒，他在獄中聽說老鼠藥也有毒品飄飄然效果，十六日深夜竟然異想天開拿手邊零錢買老鼠藥解癮，服用老鼠藥以後沒想到一陣噁心、腹痛，其他街友見狀幫他打一一九報案，最後被送到醫院洗胃。

院方問孫男，為何服用老鼠藥？孫男才說是為了想要解海洛因的癮，警方獲報後等到孫男昨日洗胃出院，帶孫男回警所驗尿，並調查毒品流向。

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  • 孫男（左一）因為海洛因毒癮發作，竟異想天開買老鼠藥解癮，最後被送進醫院洗胃。（記者王捷翻攝）

    孫男（左一）因為海洛因毒癮發作，竟異想天開買老鼠藥解癮，最後被送進醫院洗胃。（記者王捷翻攝）

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