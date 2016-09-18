〈南部〉見警毒犯胯下癢 一抓掉出毒品

2016-09-18

〔記者黃良傑／高雄報導〕簡姓男子攜毒遇警，迅速把安毒塞進內褲，不料，褲頭鬆緊帶疑鬆掉，安毒緩緩掉落胯下導致奇癢無比，因伸手進內褲喬來喬去，被新興警方察覺可疑，上前盤查時，一小包毒品竟然從他的褲管掉出，警方訊後將他法辦，昨擴大追查綽號「阿斌」的藥頭。

新興分局昨表示，簡姓毒品前科男（廿一歲）於前金區七賢二路遇警盤查，神色緊張，手不停地拉褲頭，並不時伸手進內褲抓，警方問他抓什麼，是不是藏有違禁品，他回警：「只是胯下癢」、「抓一抓就好」。

不料，簡男抓一抓就掉！警方盤查過程中，一小包白色粉末竟從簡男的褲管，掉了出來，簡男當場愣住，警方將他帶回派出所偵訊，並用試劑檢驗出安非他命，簡男供稱因有員警靠近盤查，趕緊把安毒藏進內褲，想藉鬆緊帶夾藏毒品，不料褲頭一鬆，毒品緩緩掉落到胯下，因皮膚敏感會癢，不得不伸手進去抓、喬，安毒便沿著褲管掉出來。

褲管掉出的夾鏈袋被驗出是安毒，簡男坦承吸毒，否認販毒，並供稱毒品是向綽號「阿斌」男子購買，警方將擴大追查上游來源。