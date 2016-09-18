〈南部〉突然橫越撞上輕軌 單車翁輕傷

2016-09-18

〔記者方志賢、葛祐豪／高雄報導〕高雄輕軌上路後首傳撞傷人意外，七十四歲曾姓老翁昨騎單車經輕軌夢時代站北側的台肥公司路口時，突然迴轉跨越軌道，與輕軌列車碰撞，腳踏車則被捲入卡在車頭下，老翁手腳擦傷送醫，所幸無大礙，至於肇事責任仍待警方進一步釐清。

警方調查，昨上午十時四十三分許，一輛往北行駛的輕軌列車，經夢時代站北側台肥公司路口時，原本在路口等待的曾姓老翁，突然由右橫跨輕軌，列車因煞停不及而撞上老翁。老翁倒臥在軌道旁，緊急送醫救治，他左手肘、左大腿及腳踝輕微擦傷，經包紮後幸無大礙。

警方對曾姓老翁及廿一歲輕軌列車顏姓司機進行酒測，均無酒精反應，曾姓老翁事後驚魂未定地說：「被撞時腦袋一片空白，自己也不曉得為何迴轉並跨越軌道？」

顏姓司機則說，列車往北行駛，剛經過夢時代站，並往軟體科學園區方向行駛，在台肥公司路口，一名腳踏車騎士突然橫跨輕軌，他煞車不及就撞上了。

轄區前鎮警方表示，肇事原因尚須進一步鑑定確認，但根據大眾捷運法，民眾若穿越輕軌專屬路廊（輕軌軌道及草皮），依法開罰一千五百元到七千五百元，曾姓老翁橫跨的路口屬於輕軌與一般道路的共用路口，適用於道路交通管理處罰條例，未來若確認老翁違規，可能開罰三百到六百元。

警方表示，輕軌C1站（籬仔內站）到C8站（世貿展覽館站）沿線屬於輕軌與一般道路共用路口約十多個，大型共用路口約五、六站，大型路口平時有義交指揮交通，昨發生車禍的小型路口並無義交指揮交通。

捷運局則指出，輕軌列車享有優先通過權，在接近十字路口的時候，號誌系統會在有足夠反應時間的情況下，自動轉換至讓輕軌優先通過的狀態，民眾只需遵守號誌燈即可。