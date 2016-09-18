〈南部〉突然橫越撞上輕軌 單車翁輕傷
〔記者方志賢、葛祐豪／高雄報導〕高雄輕軌上路後首傳撞傷人意外，七十四歲曾姓老翁昨騎單車經輕軌夢時代站北側的台肥公司路口時，突然迴轉跨越軌道，與輕軌列車碰撞，腳踏車則被捲入卡在車頭下，老翁手腳擦傷送醫，所幸無大礙，至於肇事責任仍待警方進一步釐清。
警方調查，昨上午十時四十三分許，一輛往北行駛的輕軌列車，經夢時代站北側台肥公司路口時，原本在路口等待的曾姓老翁，突然由右橫跨輕軌，列車因煞停不及而撞上老翁。老翁倒臥在軌道旁，緊急送醫救治，他左手肘、左大腿及腳踝輕微擦傷，經包紮後幸無大礙。
警方對曾姓老翁及廿一歲輕軌列車顏姓司機進行酒測，均無酒精反應，曾姓老翁事後驚魂未定地說：「被撞時腦袋一片空白，自己也不曉得為何迴轉並跨越軌道？」
顏姓司機則說，列車往北行駛，剛經過夢時代站，並往軟體科學園區方向行駛，在台肥公司路口，一名腳踏車騎士突然橫跨輕軌，他煞車不及就撞上了。
轄區前鎮警方表示，肇事原因尚須進一步鑑定確認，但根據大眾捷運法，民眾若穿越輕軌專屬路廊（輕軌軌道及草皮），依法開罰一千五百元到七千五百元，曾姓老翁橫跨的路口屬於輕軌與一般道路的共用路口，適用於道路交通管理處罰條例，未來若確認老翁違規，可能開罰三百到六百元。
警方表示，輕軌C1站（籬仔內站）到C8站（世貿展覽館站）沿線屬於輕軌與一般道路共用路口約十多個，大型共用路口約五、六站，大型路口平時有義交指揮交通，昨發生車禍的小型路口並無義交指揮交通。
捷運局則指出，輕軌列車享有優先通過權，在接近十字路口的時候，號誌系統會在有足夠反應時間的情況下，自動轉換至讓輕軌優先通過的狀態，民眾只需遵守號誌燈即可。
看更多！請加入自由時報粉絲團
莫蘭蒂、馬勒卡雙颱接力，造成台東縣傳出災情，南區國稅局台東分局表示，民眾若住家受到風災損失，請記得清理前留下照片等紀錄，可向南區國稅局申請災…
- MLB》王建民遭皇家隊指定轉讓 本季恐提前結束
- 馬勒卡颱風2:30解除陸警 7縣市大雨特報
- 騎士遭捲車底 17人抬車救命
- 暈車藥成分似感冒藥 使用前宜諮詢
- 要賣東京黨產 國民黨：沒人出價
- 感覺紀事簿 貓餐廳
- 女星爆乳比基尼秀美肌 「胸」到新加玻
- 教育新南向 泰台商與3所大學簽產學合作
- 監院前院長媳婦 賣地被騙2千萬
- 淡水河水高漲 北市大同、新北三重新店警戒
- 國民黨脫售日本東京大樓
- 黨工考績獎金 國民黨將恢復發放
- 赴歐瘋狂踢館 羽球流浪新視野
- 東港七角頭再聚王爺廟 就為了「祂」
- 星期專論》一個外國記者眼中的台灣
- 白內障阿嬤被當失智 術後人生變光明
- 中嘉案關鍵爭議 就怕中資裹糖衣操控媒體
- 馬勒卡預計8：30解除海警！10縣市續發大雨特報
- 大潤發宅配員自轟不治 追凶槍來源
- 微小說 午夜之海
- 兆豐案向上究責 曾張恐陷風暴
- 社子島工廠惡火 抽取基隆河灌救
- 中國擱淺貨輪續漏油 金門海灘毀容
- 擁槍彈藏警背心 動機不單純
- 米亞星世界：2016.9/18～9/24
- 賣住戶個資給房仲 貪保全被訴
- 《颱風受災戶》Matzka掃到颱風尾 航班取消回不了家
- 《TAIPEI TIMES 焦點》 Pulitzer-winning playwright Edward Albee dies at 88
- 中秋假期「連烤」 牡蠣價翻倍漲
- 形同實質放水 黃國昌批林全向徐旭東低頭
- 台北風雨夜 賓士撞小黃釀1死5傷
- 小小說 寫作的理由
- 日媒爆料 陽岱鋼可能挑戰大聯盟
- 男外遇生子 竟PO臉書放閃
- 度咕撞死人 聯結車司機判1年
- 化療戀上癌友 人夫租屋當炮房
- 遇詐賣場 「HITO本舖」竄升榜首
- 自由廣場》鋒哥 棒球黑暗期的鋒芒
- 陸軍擬購120輛M1A1 軍方內部有「異」見
- 雙颱農損逾8億 水果恐一路貴到明年
標題：〈南部〉突然橫越撞上輕軌 單車翁輕傷
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email