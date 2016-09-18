〈南部〉舊魚市場公民對話 21日第二場
2016-09-18
〔記者洪瑞琴／台南報導〕八十歲台南舊魚市場保留議題，市府將於廿一日舉辦第二場公民對話，文化界持續關心，文化達人凌宗魁以裝飾藝術角度呼籲保留，見證台灣建築式樣重要歷程。
位在中國城運河星鑽區段徵收計畫商業區的台南舊魚市場，為徵收抵價地區域，依法需要騰空由徵收戶挑選，但因目前不具文資保存資格，面臨拆除命運，經文化界呼籲搶救，市府暫停拆除作業，並已舉行一次說明會，邀請文化公民與團體討論，至於原地保存或異地保存仍是未知數。
凌宗魁表示，源自法國一九二○年代晚期的裝飾藝術風格，在台灣建築樣式發展佔有重要歷程，時間與空間的影響廣泛不亞於歷史主義時期，但成因多元且風格多變難以一概而論，因此每逢帶有裝飾藝術特徵的文化資產發生保存議題，一般人難以理解而珍惜。
他並感歎表示，裝飾藝術風格的出現，帶給原本處於表達自身文化弱勢的被殖民者，任何題材皆可入題的包容性，使台籍仕紳與匠師，可以隨意運用自己熟悉的內容，裝飾自己居所和生活環境，這些見證特定時代的獨特作品，「今天的台灣能以怎樣的智性、包容與美感鑑賞能力去理解，讓這些距今超過九十年的時代背景持續留存在這塊土地上向後人敘述曾經發生的故事？」
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