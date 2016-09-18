〈南部〉防登革熱 仁德、關廟清孳生源

2016-09-18

〔記者吳俊鋒／台南報導〕強颱莫蘭蒂侵襲南台灣，造成嚴重災情，由於大雨過後最容易助長登革熱蔓延，仁德、關廟等區昨天除了加快復建腳步之外，更動員人力，全面展開孳生源的巡檢、清除，也籲請居民共同參與防疫工作。

去年台南市登革熱疫情在蘇迪勒颱風過後加劇，一發不可收拾，這次的莫蘭蒂，同樣重創了各地樹木、綠林、植栽等，並對環境帶來髒亂，仁德、關廟等區公所都「雙管齊下」，災後復建之外，也緊急動員，展開家園的清理工作。

仁德區長郭鴻儀表示，轄內傾倒、折損的路樹近兩百五十株，公園內的林木受災更是嚴重，復建工作千頭萬緒，目前以恢復交通順暢為優先，而颱風挾帶雨勢，環境潮濕、積水，不能讓登革熱的孳生源有可趁之機。

公所昨天仍動員社區志工，執行環境清潔日的工作，合力打掃之外，也巡查地方各角落，全面清除孳生源，預防登革熱疫情趁機蔓延。

成功里里長鄭晴而也號召志工，協助當地仁和、虎山等國小校園的清理工作，尤其是傾倒、折損的樹木枝幹，儘速完成搬運，回復校園原貌，以利學子上課。

關廟區長王素珠也指出，轄內傾倒的大型路樹也有五十株，受到災損的林木更不計其數，在家園復建之餘，也緊急號召環保志工出來打掃、孳清，協助環境維護，杜絕登革熱疫情。