〈南部〉後壁黃家古厝音樂會 月夜樂迷人
2016-09-18
〔記者楊金城／後壁報導〕第十九年舉辦的「中秋古厝、月夜樂未眠」音樂會，昨晚在前總統府國策顧問黃崑虎的台南市定古蹟後壁黃家古厝登場，現場座無虛席，在古厝中聆聽世界樂曲的悠揚音律，秀琴歌劇團帶來歌仔戲壓軸，月夜樂未眠很迷人。
昨天下午後壁下起雨來，幸好音樂會在晚上七點廿分登場時雨停了，讓愛樂人士欣喜；市長賴清德說，這場音樂會是對台灣志同道合的人一場歡聚，希望大家滿意。包括前行政院長張俊雄、台北市長柯文哲的父母也受邀參加音樂會。
今年音樂會依舊緊扣「台灣族群融合的交響詩篇」主題，由新韻合唱團揭開序幕，再由小提琴家黃愛惀獨奏接棒。
古典音樂部分，奧地利鋼琴家穆貝爾帶來蕭邦第四號詼諧曲，薩克斯風演奏家王裕文帶來威尼斯狂歡節、查爾達斯舞曲。
族群特色音樂方面，原住民古謠邀請到芬美．倪亞賀灑帶來天籟般的鄒族古謠美聲；客家歌謠由來自桃園的碧霞鄉土客家民謠劇團演唱傳統客家歌謠組曲、茱蒂口琴樂團吹奏出一連串經典好曲，讓觀眾拍手叫好。
音樂會壓軸由秀琴歌劇團帶來「三目二郎神摺子戲」，為整場音樂會畫下完美句點。
黃家古厝中秋音樂會舉辦十九年來，已成為全國知名的戶外音樂會，音樂會展現出台灣兼容並蓄的族群特色。音樂會創辦人黃崑虎說，在古厝舉辦音樂會是這麼的美麗，希望喚醒大家能更熱愛台灣這塊土地。
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