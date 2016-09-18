〈南部〉農損個案認定 農糧署點頭
2016-09-18
〔記者吳俊峰、王捷／台南報導〕莫蘭蒂颱風造成台南嚴重農損，包括稻米、香蕉、網室木瓜、甘蔗等農作物都受重創，民進黨立委陳亭妃及王定宇昨天都進行農損會勘，陳亭妃表示，這次有些農民的個別受損面積都超過廿％，符合災損補助標準，昨日她又向農委會農糧署長陳建斌反映，認為應該以個案認定的方式來協助農民，已獲署長同意。
王定宇則說，這次大武崙地區受災的作物，包含芭樂、番茄、西瓜、棗子等水果，有的已接近收成心血泡湯，農民欲哭無淚，他昨與大潭里里長林文鍠及地方農民等一起視察，發現年初寒流，已在五月份造成延遲性的災情，前陣子的豪雨，加上這次颱風，讓歸仁區的農損超乎預期，他會儘快請相關單位會勘啟動救助機制，從寬認定，解決農民的生計問題。
陳亭妃昨天表示，台南市這次颱風成為全台五大農損災區之一，全部農業損失大約一千六百多萬元，她這二天都接到農民陳情，前往會勘時發現，稻米、香蕉、網室木瓜、甘蔗等農作物都受到重創，估算整個台南農作物損失為一六○九萬五千元、畜產物損失十一萬六千元、農務設施損失六十五萬八千元，而漁林產物的損失則還沒估算出來。
陳亭妃還發現到，部分農民個別的受損面積超過廿％，符合「農業天然災害救助辦法」規定。陳亭妃昨向陳建斌反映，農糧署也同意將以個案認定方式協助農民渡過難關，儘快由區公所做彙整通報。
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