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〈南部〉莫蘭蒂害慘 「扭腰路樹」呼救

2016-09-18

〔記者吳俊鋒／台南報導〕颱風威力大，去年的蘇迪勒，讓台北出現「歪腰郵筒」，這次的莫蘭蒂，則在台南造成「扭腰路樹」！

強颱莫蘭蒂風勢強大，仁德區文華路旁有株小葉欖仁，竟被吹得像抹布擰水般的扭曲，還應聲傾倒，「傷勢」嚴重，地主不捨，籲請各界專業協助搶救。

這株被強風吹到扭腰的小葉欖仁，位於中華醫事科大附近，雖然種在私人土地上，但緊鄰大馬路，起初被外界誤以為是行道樹，比起一般的傾倒或折損，受災姿勢太怪異，引起往來民眾側目，有的還好奇駐足，拍照存證，意外成為另類景點。

住在一旁的陳姓居民表示，十四日傍晚，莫蘭蒂颱風開始肆虐南台灣時，小葉欖仁被就「吹趴」，他聽到轟然巨響後，立刻察看，這株樹木已扭曲、傾倒，所幸並未塌向道路，沒有傷及人車。

仁德區長郭鴻儀說，這株小葉欖仁的枝葉茂密，受風面積較大，為何造成與眾不同的扭曲狀，耐人尋味，顯見莫蘭蒂威力驚人。

由於小葉欖仁的主幹扭曲嚴重，讓民眾擔心「凶多吉少」，傾倒的枝幹間已掛上「請救救我」的牌子，求助專業人士，希望樹木可以重獲生機。

歸仁區七甲五街花卉產銷班長黃毅斌認為中央的木質部已損害，無法再支撐這株小葉欖仁，恐要大規模「截肢」，鋸除到還未扭曲的樹頭處，全力搶救，或許會重新發芽，保有一線生機。

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  • 莫蘭蒂威力驚人，仁德區的這株小葉欖仁，竟被吹成「扭腰路樹」，意外成為另類景點。（記者吳俊鋒攝）

    莫蘭蒂威力驚人，仁德區的這株小葉欖仁，竟被吹成「扭腰路樹」，意外成為另類景點。（記者吳俊鋒攝）

  • 枝葉間掛著「請救救我」的牌子，求助專業人士。（記者吳俊鋒攝）

    枝葉間掛著「請救救我」的牌子，求助專業人士。（記者吳俊鋒攝）

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