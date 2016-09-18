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〈南部〉上千路樹傾倒 市府︰今清理完畢

2016-09-18

〔記者洪瑞琴／台南報導〕莫蘭蒂強風狂掃台南路樹及大小公園樹木上千棵，市府總動員清理家園，斷根傾倒的大棵路樹現地截斷「橫躺」待清走，不免令人感歎風災殘酷，市府總動員預計今天將可完成市區內所有行道樹清理，校園也可恢復正常，不影響星期一上班上課。

樹木受創嚴重的百歲台南公園，工務局估計，斷枝約七十棵，已調派吊車加緊修剪，倒伏卅八棵中，其中根系扯斷難存活就只好鋸除，約剩十棵可以救活扶正，並先做簡易固定，日後再評估以鐵架固定。

全市珍貴老樹有10棵受害

農業局清查全市珍貴老樹，這次共有十棵受害，在台南公園有一棵六十年以上、編號十五號盾柱木連根拔起，還有存活機會將儘快扶正搶救，另外編號二號盾柱木、四號菩提樹、六號雨豆樹、四十號榕樹、四十六號及四十七號印度黃檀共六棵，妥適修剪即可。

市長賴清德表示，這次颱風來襲，因風勢強勁，主要災情大都因樹木倒塌造成，尤其部分倒塌樹木影響交通優先處理，若只是傾倒，就予扶正加固，如果已經明顯斷裂，則由工務局處理後，交環保局運走，颱風過後，全市卅七區全體動員，目前除了原市區等災情特別嚴重區域外，復原工作大致都已完成。

教局有信心校園恢復正常

賴清德表示，在公園部分，優先處理民眾使用頻繁的大型及鄰里公園，巴克禮公園，水萍塭公園，台南公園等重點公園，預定今日可完成清理及扶正，其餘大型公園預定廿五日前可全部完成清理，鄰里公園部分，今日完成東區、中西區、安平區，其餘南區、北區、安南區等三區，預定廿三日前可全部清理完成。

教育局也表示，這兩天由教職員及家長、志工動員，清理環境，有把握在明天（週一）上課前，排除問題，讓學生順利上課，請家長安心。

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  • 市府加快作業整理台南公園。（記者洪瑞琴攝）

    市府加快作業整理台南公園。（記者洪瑞琴攝）

  • 台南公園樹木遭莫蘭蒂重創。（記者洪瑞琴攝）

    台南公園樹木遭莫蘭蒂重創。（記者洪瑞琴攝）

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