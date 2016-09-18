〈南部〉貼文罵高市府救災不力 立委查證全栽贓
2016-09-18
〔記者葛祐豪／高雄報導〕署名「龍哲屏」的網友貼文指責，莫蘭蒂颱風後，高雄市政府對於支援國軍不聞不問、自己去休假，還被多名藍營政治人物轉貼。立委劉世芳查出照片的地點在屏東東港，根本移花接木，且帳號是幽靈帳戶，她質疑烏龍照片、不實抹黑、惡意栽贓、大量分享的目的。
九月十六日「龍哲屏」這則臉書貼文，經過蔡正元、江啟臣等幾位國民黨政治人物第一時間轉貼，分享次數已超過五千次。
劉世芳昨受訪時表示，仔細檢視這則貼文，抹黑造假的痕跡斧鑿斑斑，可發現以下四大謊言：
（一）時間瞎掰：龍哲屏說，「九月十五日18:30宣布撤除災防中心」、「國軍像孤兒」。事實是十五日十八時卅分，高雄市災防中心第六次工作會議才正要開，還沒有「宣布撤除災防中心」。
（二）地點瞎掰：仔細看龍哲屏所貼照片，垃圾車右上方黃色招牌上「三禾汽車」、「Car OK」，經過詳細比對查證，拍攝地點不在高雄市，而是屏東縣東港鎮船頭路25-305號！
（三）照片打臉自己：仔細看龍哲屏的照片，就是國軍跟清潔隊員一起清運，哪來「國軍像孤兒」？
（四）幽靈帳號：「龍哲屏」這個帳號，在這篇之前公開貼文都僅有轉貼文章，令人懷疑是養帳號。而且前天半夜，帳號一度關閉，是想要湮滅什麼證據？
劉世芳強調，大力轉貼的國民黨政客，是頭腦太蠢、見獵心喜？還是根本與「龍哲屏」有犯意聯絡？江啟臣跟蔡正元有義務踹共！
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