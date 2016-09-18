〈南部〉停電戶全復明 國軍救災花媽致謝

2016-09-18

〔記者葛祐豪、洪臣宏／高雄報導〕莫蘭蒂颱風重創高雄，最多時有超過四十五萬戶停電，高雄市長陳菊昨前往大寮視察電力搶修情形，慰勉台電工程人員辛勞。台電表示，剩下兩千多戶的停電戶，昨晚全部修復供電。

雖然外界有批評聲，指高市這次救災不及格，陳菊昨對於第一線的台電、自來水公司人員，仍給予八十五分。副議長蔡昌達也呼籲大家以包容的正面力量，遞一瓶水給搶修人員，說聲「辛苦了」，用掌聲迎接電力到來。本身是台電子弟的高雄市議會議長康裕成，也在臉書為台電同仁鼓勵，她說：「我爸是台電退休員工，復電就是他的工作。看著爸爸冒著生命危險而拚命工作的驚恐，伴隨我在台電宿舍長大！」

陳菊說，高雄市已全面復水，這次莫蘭蒂風災是高市繼賽洛瑪颱風後，風力最強的一次。對於有網友指責市府救災不力，她強調，颱風警報解除後，雖依往例解除災害應變中心一級開設，但為因應莫蘭蒂颱風帶給高雄市的損害，隨即成立災後復原小組，昨並動員環保局、工務局、教育局及開口契約協力廠商等，共投入七千多名人力，國軍則支援一千兩百多人，加速進行後續的災後重建工作。

陳菊肯定並感謝台電人員，於短時間內緊急復原電力供應，將停電用戶數由四十五萬戶降至昨天白天兩千多戶。台電則指出，台廿九線林寮有卅多支電桿斷緣，因堤防樹木高大，需市府機具排除障礙後，才能順利完成栽桿穿線，昨晚全部恢復供電。

陳菊說，高雄市向來與國軍合作無間，非常感謝國軍弟兄不辭辛勞協助高雄市面臨的各項災害，若干指控市府未全力協助國軍救災並非事實，也撕裂市民與國軍之間的感情，令人遺憾。