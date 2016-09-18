〈南部〉強颱毀高市19紀念老樹 百年合歡腰折
2016-09-18
〔記者陳文嬋／高雄報導〕強颱莫蘭蒂重創高雄十九棵紀念老樹，中山大學六旬菩提樹被連根拔起，年紀最大者是澄清湖風景區的「百年合歡」，斷枝壓毀攬秀樓屋頂及走廊，園區因受創嚴重，初估損失近百萬元，今起一週延至清晨六時開園，農業局已請專家協助搶救老樹。
中山大學六十歲菩提樹 連根拔起
市府農業局列管的特定紀念樹木有六百廿七棵，強颱莫蘭蒂挾帶狂風暴雨，造成十九棵紀念老樹受損，光中山大學就有四棵，六十歲菩提老樹被連根拔起，連校方環繞老樹設置的木椅，也被整個拔離地面，令人驚呼不可思議！
其中，年紀最大的是澄清湖風景區九十七歲「百年合歡」，是日治時期從南洋引進的爪哇合歡，樹種是大葉巴克豆樹，樹高卅多公尺，為鳥松區最大樹木，地方稱為百年合歡；曾遭雷擊仍生長良好，樹身被綁上紅布條，是地方居民心目中的「神木」，卻因強颱被攔腰折斷，導致高卅多公尺的樹幹壓毀攬秀樓屋頂及走廊，幸未釀成傷亡。
水公司表示，澄清湖風景區占地一百公頃，強颱重創園區，造成十多條步道破損嚴重，包括烤肉區、賞鳥步道、環湖步道，因破損嚴重無法行走，「澄清八景」步道也大部分不開放。
水公司自十五日起休園三天整理，昨不少遊客趁中秋連假前來，卻遇到休園撲空，只好拍照留念自娛；今起將重新開放，強調以主幹道為主，受損現場將拉起封鎖線，提醒遊客小心，避免釀成意外。
水公司說，由於園區上百盞路燈破損，一旦天色昏暗，無法提供照明，於是取消每日凌晨四時至清晨六時晨運時間，今起延後至清晨六時開園，將花一週時間整修，維護遊客安全。
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